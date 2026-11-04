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"Всі це знають": Венс визнав, що республіканці програли проміжні вибори через війну з Іраном

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read2 хв
24
"Всі це знають": Венс визнав, що республіканці програли проміжні вибори через війну з Іраном
Венс назвав справжню причину поразки республіканців на виборах. Джерело: Getty Images

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що головною причиною поразки Республіканської партії на проміжних виборах стала війна з Іраном. За його словами, значна частина американців, які підтримали Дональда Трампа на виборах 2024 року, цього разу проголосували за демократів. Серед причин такого рішення виборців він також назвав невдоволення вартістю життя, вимогу змінити відносини Вашингтона з Ізраїлем.

Про це Венс написав у соцмережі X, аналізуючи причини поразки республіканців. Він наголосив, що проблема полягала не в явці виборців, а в тому, що частина прихильників Трампа проголосувала за демократів через невдоволення війною з Іраном.

Республіканці втратили підтримку виборців

Венс послався на результати опитування, проведеного соціологом, якого він назвав одним із найкомпетентніших у політичній сфері. Ще до виборів той попередив його, що республіканці програють демократам з відставанням у 13 відсоткових пунктів.

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Опитування, на яке послався Венс, показало чотири основні вимоги колишніх прихильників Трампа:

- припинити війну з Іраном

- зосередитися на вартості життя та інфляції;

- поставити інтереси Америки на перше місце;

 - змінити характер відносин США з Ізраїлем.

"Наші виборці прийшли на дільниці. І саме через ці чотири причини багато хто з них проголосував за демократів", – зазначив  Венс.

Він наголосив, що проблема полягала не у явці на вибори, а у втраті підтримки власного електорату. Як приклад він навів Флориду, де серед виборців республіканців було на дев'ять відсоткових пунктів більше, ніж демократів, але це не змінило загального результату.

"Головна проблема не в явці. Головна проблема в тому, що багато людей, які голосували за Трампа і Венса у 2024 році, у 2026 році проголосували за демократів", – написав віцепрезидент.

Венс закликав не шукати інших пояснень поразки

Віцепрезидент припустив, що найближчими місяцями всередині Республіканської партії точитимуться суперечки щодо причин поразки. Він також попередив, що частина політиків намагатиметься пояснювати проблеми партії іншими питаннями, зокрема імміграційною політикою.

Венс розкритикував ідею, що республіканці можуть повернути підтримку виборців завдяки амністії для нелегальних мігрантів. На його думку, партія має насамперед визнати справжні причини поразки та змінити свої пріоритети.

"Справжня причина нашої поразки очевидна майже для всіх. Причина, через яку ми програли, – це війна. Сам президент сказав про це минулої ночі. Якщо ви хочете доводити, що воно того варте – що втрата контролю над Сенатом на наступні 6 років була виправданою ціною, – будь ласка. Стверджуйте, що це була прийнятна плата. Але всі знають, чому ми програли. І будь-яка чесна розмова про те, куди нам рухатися далі, має починатися саме з цього", – підсумував віцепрезидент.

Як повідомляв OBOZ.UA, у США відбулися проміжні вибори до Конгресу – і вже з'явилися попередні дані щодо їх результатів. І за прогнозами, і за даними підрахунків, Демократична партія здобуває більшість не лише у Палаті представників, а й у Сенаті.

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