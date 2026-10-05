Все спланував заздалегідь: другий пілот літака flydubai зізнався, що хотів розбити борт в аеропорту Тель-Авіва

Другий пілот літака авіакомпанії flydubai, який напав на командира повітряного судна під час рейсу до Ізраїлю, заявив слідчим ОАЕ, що заздалегідь планував захопити літак і розбити його в аеропорту Бен-Гуріон поблизу Тель-Авіва. Він ще до працевлаштування в авіакомпанію шукав перевізників, які виконують рейси до цього міста.

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Про це повідомляє Reuters. Громадянин Оману також планував захопити літак під час попереднього рейсу до Тель-Авіва на початку 2026 року, але тоді відмовився від свого задуму.

Напад на борту літака

Йдеться про рейс FZ1073, який летів із Дубая до Ізраїлю. Під час польоту другий пілот напав на командира повітряного судна за допомогою аварійної сокири.

Пасажирам і членам екіпажу вдалося його знешкодити. Пілот, громадянин Індії Сміт Маччхар, вижив після нападу та зміг відкрити двері кабіни. Після цього резервний пілот, який перебував на борту, взяв керування літаком на себе.

Повітряне судно, на борту якого перебували понад 170 пасажирів і членів екіпажу, здійснило посадку в аеропорту на північному заході Саудівської Аравії. Там другого пілота затримали, а згодом передали владі ОАЕ.

Генеральний прокурор ОАЕ назвав напад терористичною атакою. За даними двох джерел, підозрюваним є громадянин Оману на ім’я Хамам аль-Хаммамі, однак влада ОАЕ та flydubai офіційно його ім’я не розголошували.

Після інциденту прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу доручив перевірити заходи безпеки іноземних авіакомпаній і заборонив пілотам із країн, що не мають дипломатичних відносин з Ізраїлем, виконувати рейси до країни.

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Розслідування в інших країнах

Розслідування можливих зв’язків підозрюваного з іншими країнами також триває. Помічник комісара поліції Нової Зеландії Майкл Джонсон заявив, що чоловік певний час перебував у країні, а місцева поліція перевіряє цей період.

В Австралії багатопрофільний підрозділ із боротьби з тероризмом також розслідує його зв’язки з країною. За даними джерела, близько десяти років тому підозрюваний навчався в RMIT University у Мельбурні.

Раніше підозрюваний також проходив тримісячну теоретичну підготовку в Royal Air Maroc у 2025 році, однак його заявку на роботу в цій авіакомпанії згодом відхилили.

Головні історії дня

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху додав, що другий пілот зазнав радикальної ісламістської індоктринації та мав суїцидальні нахили, хоча не уточнив, де й коли це сталося.

Нагадаємо, ізраїльські спецслужби вважали, що другий пілот Flydubai міг планувати скерувати літак на хмарочос у Тель-Авіві. За даними джерел, цей задум міг нагадувати сценарій терактів 11 вересня.

Як писав OBOZ.UA, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зустрівся з пасажиром Янівом Хаюном, який допоміг зупинити напад другого пілота Flydubai. Глава ізраїльського уряду обійняв чоловіка та назвав його "левом і справжнім героєм".