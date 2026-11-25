Королівські військово-повітряні сили Великої Британії почали переміщувати військові літаки на ніч до ангарів і захищених укриттів, щоб убезпечити їх від можливих атак дронів. Також розглядають встановлення спеціальних антидронових сіток навколо військових літаків, які залишаються просто неба.

Відео дня

Про це пише Sky News із посиланням на власні джерела. Такі заходи свідчать про посилення захисту британських військових об'єктів на тлі зростання загроз диверсій та атак безпілотників.

Британія посилює захист військової авіації

За інформацією видання, антидронові сітки можуть встановити навколо літаків, які залишаються відкритими, зокрема поблизу злітно-посадкових смуг або на авіабазах, де бракує належного захисту.

Подібні конструкції широко використовують в Україні для захисту військової техніки, об'єктів критичної інфраструктури та важливих доріг від російських безпілотників.

Переміщення літаків відбувається на тлі попередження британської служби внутрішньої розвідки MI5 та Міністерства оборони про підвищений ризик російських диверсій. Напередодні вони попередили британські компанії, які постачають військове обладнання Україні, про загрозу атак з боку Росії.

Окреме занепокоєння викликають можливі загрози з боку Ірану. За даними Sky News, є підозри, що Іран планував атаку на авіабазу Королівських ВПС "Ферфорд" (RAF Fairford) у графстві Глостершир, яку також використовують Військово-повітряні сили США. Через цю загрозу Пентагон евакуював із бази американські бомбардувальники.

РЕКЛАМА

Також американські військові перемістили літаки з іншої британської авіабази після повідомлень про ще одну іранську загрозу.

Британські ВПС відпрацьовують розосередження літаків

Як зазначає Sky News, заходи із захисту авіації запроваджують на тлі підготовки британських ВПС до можливого конфлікту, за якого військові літаки не зможуть залишатися на постійних базах.

Головні історії дня

Головнокомандувач Королівських ВПС Великої Британії, головний маршал авіації сер Гарв Сміт наголосив на важливості регулярного відпрацювання розосередження авіації на випадок конфлікту – навички, яка була цілком звичною справою за часів "холодної війни".

Розміщення бойових літаків на різних локаціях робить їх набагато складнішою ціллю, ніж у випадку, коли вони зосереджені на обмеженій кількості баз.

За словами Сміта, під час війни літаки мають бути готові швидко переміщуватися між різними майданчиками і Королівські ВПС готуються до такого сценарію.

РЕКЛАМА

"На території країни немає безпечного місця: ви ведете бойові дії з Великої Британії, але маєте постійно переміщатися", – заявив Сміт.

Він навів приклад нещодавнього будівництва нової злітно-посадкової смуги на авіабазі Бриз-Нортон – головному транспортному авіаційному вузлі британських ВПС. На час робіт літаки розосередили між різними майданчиками, зокрема базою Прествік у Шотландії та військовим аеродромом Боскомб-Даун у графстві Вілтшир.

Сміт зазначив, що під час цього процесу британські ВПС змогли зберегти безперервність роботи. За його словами, розосередження літаків по всій країні довело, що авіація може продовжувати діяти навіть тоді, коли її основні бази недоступні.

РЕКЛАМА

У Sky News нагадують, що під час холодної війни британські ВПС, армія та Королівський флот регулярно проводили навчання на випадок масштабного збройного конфлікту.

Ще в березні британські ВПС провели двотижневі навчання з оборони території країни під назвою Agile Warrior. Під час них авіаційні та наземні підрозділи на різних базах відпрацьовували дії в умовах кібератак і ракетних ударів.

Як повідомляв OBOZ.UA, США евакуювали літаки з британської авіабази свої RAF Mildenhall. Рішення про переміщення американської авіації ухвалили після погроз з боку Ірану.