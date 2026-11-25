Алжир залучив свої військові підрозділи до супроводу паливного конвою в Нігері, де загострилася криза з постачанням бензину. Така допомога привертає увагу на тлі присутності в країні російського "Африканського корпусу", який не став ключовим учасником розв'язання проблеми.

Відео дня

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) у Telegram-каналі. У розвідці оприлюднили подробиці прибуття алжирського паливного конвою та пояснили причини дефіциту пального в Нігері.

Отже 31 жовтня 2026 року до регіону Агадес на півночі Нігеру прибула колона приблизно з 50 алжирських бензовозів. Транспорт супроводжували військовослужбовці Алжиру та Нігеру.

Постачання відбулося на тлі гострої паливної кризи, яка створює серйозні проблеми для економіки та повсякденного життя країни. Попри власний видобуток нафти, Нігер не може повністю забезпечити внутрішні потреби в пальному.

Єдиний нафтопереробний завод держави не виробляє достатньо бензину для покриття попиту. Додатковим чинником стало скорочення постачання контрабандного пального з Нігерії, яке протягом багатьох років було одним із джерел забезпечення нігерського ринку.

Ситуація погіршилася після скасування Абуджею паливних субсидій. Це вплинуло на обсяги нелегального постачання бензину з Нігерії до сусідньої держави.

Для Нігеру, значна частина території якого розташована в пустелі Сахара, пальне має стратегічне значення. Від його наявності залежить не лише транспортне сполучення, а й забезпечення населення базовими потребами.

РЕКЛАМА

Зокрема, бензин і дизель необхідні для перевезення води, продовольства та медикаментів, а також роботи генераторів і виробництва електроенергії. Тривалий дефіцит пального може ускладнити функціонування критично важливої інфраструктури та постачання товарів у віддалені райони країни.

Окрему увагу ГУР звертає на роль Росії, військова присутність якої в Нігері представлена так званим "Африканським корпусом". Попри перебування російських підрозділів у країні, саме Алжир став державою, яка допомагає подолати гостру нестачу пального.

Головні історії дня

Таким чином, ситуація демонструє, що присутність російських військових у Нігері не означає, що Москва бере на себе розв'язання нагальних економічних і гуманітарних проблем цієї африканської держави.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що алжирський військово-транспортний літак, що прямував до Росії, пролетів над Польщею. Останніми тижнями такі рейси почастішали та можуть бути пов’язані з військово-технічним співробітництвом та перевезенням озброєння.