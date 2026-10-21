Впав у полі: в Румунії знайшли уламки дрона

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиКого в Україні залишать без бронюванняКого в Україні залишать без бронювання: що задумали в Кабміні та які підприємства можуть втратити критичність"Чіткий посил": Китай назвав умову завершення війни в Україні"Чіткий посил": Китай назвав умову завершення війни в Україні"Був дуже прямолінійним": в Axios розкрили, що вимагав зять Трампа від України на перемовинах в Осло"Був дуже прямолінійним": в Axios розкрили, що вимагав зять Трампа від України на перемовинах в ОслоУкраїна висунула нові пропозиції на переговорах в Осло: Reuters оприлюднило подробиціУкраїна висунула нові пропозиції на переговорах в Осло: Reuters оприлюднило подробиціПереговори тривали близько трьох годин: Віткофф зустрівся з Путіним у Санкт-ПетербурзіПереговори тривали близько трьох годин: Віткофф зустрівся з Путіним у Санкт-Петербурзі"Безпрецедентний ризик". Усик – Ф'юрі 3: штучний інтелект назвав переможця бою"Безпрецедентний ризик". Усик – Ф'юрі 3: штучний інтелект назвав переможця бою"Потрібне не перемир'я": у Кремлі зробили цинічну заяву про Україну на тлі візиту Віткоффа"Потрібне не перемир'я": у Кремлі зробили цинічну заяву про Україну на тлі візиту ВіткоффаУкраїнських прокурорів, їхніх дружин та дітей лікуватимуть за рахунок державиЖодних змін в законодавстві не було: в ОГП пояснили, чи лікуватимуть прокурорів за державний коштВідстрочка у Резерв+ "до завершення мобілізації": що означає статус і коли припинить діятиВідстрочка у Резерв+ "до завершення мобілізації": що означає статус і коли припинить діяти

Впав у полі: в Румунії знайшли уламки дрона

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
753
Впав у полі: в Румунії знайшли уламки дрона
У повіті Бузеу в Румунії знайшли уламки БПЛА, який упав у полі поблизу села Мошешть. Джерело: ua.depositphotos.com

У повіті Бузеу в Румунії знайшли уламки безпілотника, який упав у полі поблизу села Мошешть. Місцевий житель виявив фрагменти апарата та повідомив про знахідку екстрені служби.

Про це повідомляє Romania Journal. До перевірки обставин події залучили представників Міністерства національної оборони Румунії та Румунської розвідувальної служби.

Що відомо про знайдений дрон

Мера комуни Робяска Домніка Влад розповіла, що про уламки їй повідомив місцевий житель. Чоловік також зателефонував на єдиний номер екстреної допомоги 112, після чого до вказаного місця направили рятувальників.

"Чоловік, який знайшов уламки в полі, зателефонував мені та розповів про це, а потім повідомив на номер 112. Наскільки я розумію, пожежники приїхали до комуни, щоб дістатися до зазначеного місця. Я зараз сама прямую до села, оскільки була в Бузеу. Не можу сказати, коли він міг упасти. Ми часто чуємо вибухи та звуки літаків, але більше нічого сказати не можу", – зазначила посадовиця.

Читайте також
Сергій НаумовичСергій Наумович
60,7 т.
Час виставити світу рахунок за Будапештський меморандум
60,7 т.
Час виставити світу рахунок за Будапештський меморандум
Даниїл БорщДаниїл Борщ
2,9 т.
Призначенці Трампа вимагали від агентства з кібербезпеки таємно зламати машину для голосування: спливли гучні подробиці
2,9 т.
Призначенці Трампа вимагали від агентства з кібербезпеки таємно зламати машину для голосування: спливли гучні подробиці
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
2,7 т.
"Розкол у родині": Трамп-молодший розкритикував військову операцію США в Ірані, яку влаштував батько – The Atlantic
2,7 т.
"Розкол у родині": Трамп-молодший розкритикував військову операцію США в Ірані, яку влаштував батько – The Atlantic

За попередніми припущеннями, безпілотник міг упасти не вночі чи вдень у середу, 21 жовтня, а кілька днів тому. Не виключається, що його не зафіксували радіолокаційні системи Міністерства національної оборони Румунії.

Впав у полі: в Румунії знайшли уламки дрона

Село Мошешть. Джерело: Скриншот

У Румунії попереджали про загрозу дронів

У середу вранці, 21 жовтня, в північно-східній частині повіту Тулча оголосили попередження RO-Alert через можливе проникнення безпілотників у повітряний простір країни.

Радади Міністерства національної оборони виявили групу повітряних цілей на північний схід від українського міста Вилкове, однак порушень повітряного простору Румунії не зафіксували.

Тим часом президент Румунії Нікушор Дан скликав засідання Вищої ради національної оборони (СSAT). Воно має відбутися в четвер, 22 жовтня, о 18:00 у президентському палаці Котрочень.

Учасники зустрічі розглянуть безпекові наслідки інцидентів у Чорному морі, а також заходи для посилення захисту територіальних вод і критичної морської інфраструктури. Крім того, обговорять інші актуальні питання національної безпеки.

Нагадаємо, уночі 2 жовтня російський дрон залетів на територію Румунії та впав у північній частині повіту Тулча. На місці падіння спалахнула пожежа, однак, за даними румунського Міноборони, обійшлося без жертв і матеріальних збитків.

Як писав OBOZ.UA, під час російської атаки на Україну безпілотники зафіксували в повітряному просторі Молдови та Румунії. Один із дронів упав у лісі в румунському повіті Сучава, неподалік від міста Солка.

Схожі теми
Війна в УкраїніРосійські обстрілиБПЛАРумунія
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел