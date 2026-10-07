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ВООЗ вимагає від Росії детальної інформації про спалах чуми на тлі чуток про другий випадок захворювання

Лілія Рагуцька
Лілія Рагуцька
Time to read3 хв
icon 1,4 т.
ВООЗ вимагає від Росії детальної інформації про спалах чуми на тлі чуток про другий випадок захворювання
Лаборанти. Ілюстративне фото. Джерело: t.me/sytosokrata

Всесвітня організація охорони здоров'я "активно стежить" за ситуацією зі спалахом чуми у російському Сибіру. Її посадовці запросили у Росії інформацію після появи повідомлень про другий випадок захворювання.

Про це посадовці ВООЗ повідомили після анонсованої президентом США Дональдом Трампом телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним, яка має відбутися "дуже скоро". Про це повідомляє Forbs.

ВООЗ запросила у Росії інформацію щодо спалаху чуми

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреїсус повідомив, що ВООЗ звернулася за додатковою інформацією щодо "причини важкої пневмонії" у померлої російської лаборантки в Іркутській області, а також щодо "збудника", через який там вдалися до заходів, спрямованих на нерозповсюдження захворювання.

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За словами Гебреєсуса, у ВООЗ також запросили подробиці щодо "повідомлень про другого співробітника з пневмонією невизначеної етіології", про що почали писати деякі російські медіа.

ВООЗ вимагає від Росії детальної інформації про спалах чуми на тлі чуток про другий випадок захворювання

Твіт гендиректора ВООЗ. Джерело: скриншот

ВООЗ вимагає від Росії детальної інформації про спалах чуми на тлі чуток про другий випадок захворювання

Заява ВООЗ. Джерело: x.com/DrTedros

У Forbs відзначили, що Трамп, коли його журналісти запитали щодо ситуації з чумою в Росії, не став заперечувати існування проблеми. Він заявив про те, що тривають "дуже глибокі обговорення", що у  нього "дуже скоро" запланована розмова з Путіним і що більше деталей щодо ситуації трампівська адміністрація надасть дещо згодом.

За даними Wall Street Journal,  уряд США тиснув на Росію через відсутність додаткових деталей смерті лаборантки в офіційному дипломатичному повідомленні, зазначивши, що відсутність деталей щодо інциденту порушує її міжнародні зобов’язання у сфері охорони здоров’я.

Про те, що намагання російської влади приховати спалах чуми загрожує всьому світу, кажуть і у ВООЗ.

"Своєчасний, повний та прозорий обмін інформацією відповідно до Міжнародних правил охорони здоров’я має важливе значення для роз’яснення суперечливих звітів та забезпечення точної оцінки потенційних ризиків для громадського здоров’я", – йдеться у заяві.

Обставини смерті 28-річної росіянки, що була лаборанткою в Іркутському науково-дослідному протичумному інституті Сибіру та Далекого Сходу та померла 2 жовтня від "пневмонії невідомої етіології" встановлює російська установа "Роспотребнадзор".

Після смерті жінки на карантин забрали майже 200 осіб, з якими вона контактувала останнім часом. Існує вірогідність, що померла вона від легеневої чуми – хвороби з  високим рівнем летальності.

Однак офіційно загрозу Росія не визнає. Зокрема, 6 жовтня РФ надіслала до ВООЗ повідомлення, що в Іркутській області РФ нібито не зареєстровано жодного випадку чуми, тоді як губернатор регіону заявив про запровадження в області "комплексу протиепідемічних заходів".

Коментуючи ситуацію, що склалася, держсекретар США Марко Рубіо у вівторок заявив журналістам, що інформація з Росії "все ще дуже обмежена".

"Можливо, там нічого немає. Можливо, це серйозніше, ніж ми думали. Ми не знаємо", – скахав віг.

Як повідомляв OBOZ.UA, ранішепосольство США у Москві попередило американців про загрозу чуми і закликало їх негайно залишити територію Росії.

Застереження з'явилося після появи інформації про спалах цього захворювання в Іркутській області РФ. "Нульова пацієнтка" – лаборантка – вже померла. Вона нібито захворіла, розбивши пробірку зі збудником небезпечної хвороби.

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