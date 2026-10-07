ВООЗ вимагає від Росії детальної інформації про спалах чуми на тлі чуток про другий випадок захворювання

Всесвітня організація охорони здоров'я "активно стежить" за ситуацією зі спалахом чуми у російському Сибіру. Її посадовці запросили у Росії інформацію після появи повідомлень про другий випадок захворювання.

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Про це посадовці ВООЗ повідомили після анонсованої президентом США Дональдом Трампом телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним, яка має відбутися "дуже скоро". Про це повідомляє Forbs.

ВООЗ запросила у Росії інформацію щодо спалаху чуми

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреїсус повідомив, що ВООЗ звернулася за додатковою інформацією щодо "причини важкої пневмонії" у померлої російської лаборантки в Іркутській області, а також щодо "збудника", через який там вдалися до заходів, спрямованих на нерозповсюдження захворювання.

За словами Гебреєсуса, у ВООЗ також запросили подробиці щодо "повідомлень про другого співробітника з пневмонією невизначеної етіології", про що почали писати деякі російські медіа.

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У Forbs відзначили, що Трамп, коли його журналісти запитали щодо ситуації з чумою в Росії, не став заперечувати існування проблеми. Він заявив про те, що тривають "дуже глибокі обговорення", що у нього "дуже скоро" запланована розмова з Путіним і що більше деталей щодо ситуації трампівська адміністрація надасть дещо згодом.

За даними Wall Street Journal, уряд США тиснув на Росію через відсутність додаткових деталей смерті лаборантки в офіційному дипломатичному повідомленні, зазначивши, що відсутність деталей щодо інциденту порушує її міжнародні зобов’язання у сфері охорони здоров’я.

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Про те, що намагання російської влади приховати спалах чуми загрожує всьому світу, кажуть і у ВООЗ.

"Своєчасний, повний та прозорий обмін інформацією відповідно до Міжнародних правил охорони здоров’я має важливе значення для роз’яснення суперечливих звітів та забезпечення точної оцінки потенційних ризиків для громадського здоров’я", – йдеться у заяві.

Обставини смерті 28-річної росіянки, що була лаборанткою в Іркутському науково-дослідному протичумному інституті Сибіру та Далекого Сходу та померла 2 жовтня від "пневмонії невідомої етіології" встановлює російська установа "Роспотребнадзор".

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Після смерті жінки на карантин забрали майже 200 осіб, з якими вона контактувала останнім часом. Існує вірогідність, що померла вона від легеневої чуми – хвороби з високим рівнем летальності.

Однак офіційно загрозу Росія не визнає. Зокрема, 6 жовтня РФ надіслала до ВООЗ повідомлення, що в Іркутській області РФ нібито не зареєстровано жодного випадку чуми, тоді як губернатор регіону заявив про запровадження в області "комплексу протиепідемічних заходів".

Коментуючи ситуацію, що склалася, держсекретар США Марко Рубіо у вівторок заявив журналістам, що інформація з Росії "все ще дуже обмежена".

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"Можливо, там нічого немає. Можливо, це серйозніше, ніж ми думали. Ми не знаємо", – скахав віг.

Як повідомляв OBOZ.UA, ранішепосольство США у Москві попередило американців про загрозу чуми і закликало їх негайно залишити територію Росії.

Застереження з'явилося після появи інформації про спалах цього захворювання в Іркутській області РФ. "Нульова пацієнтка" – лаборантка – вже померла. Вона нібито захворіла, розбивши пробірку зі збудником небезпечної хвороби.