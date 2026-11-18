Тристороння зустріч лідерів США, КНР і РФ Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна, організована на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені, не буде корисною для Вашингтона. Вона лише послабить позиції Білого дому.

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Таку думку висловила колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон. Фрагментом її інтерв'ю в середу, 18 листопада, поділився ресурс Clash Report.

"Гадаю, це нас послабить. Це надасть Путіну й Сі більше важелів впливу на Трампа", – сказала політикиня.

Вона впевнена, що саміт жодним чином не допоможе вирішити скандал навколо американської компанії Nvidia та доступом Китаю до передових чипів.

Окрім цього, "це ніяк не допоможе Україні". Клінтон визнала, що КНР фактично є виробничою базою для Російської Федерації, що забезпечує її значною частиною високотехнологічної продукції.

Колишня американська держсекретарка розкритикувала Трампа, вказавши, що він, схоже, дуже хоче здаватися "своїм" у компанії Сі Цзіньпіна й Володимира Путіна.

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"Розумієте, ці двоє грають на ньому, як на дитячій гітарі – це просто жалюгідно", – заявила Клінтон.

Як писав OBOZ.UA:

– 18 листопада американський, китайський і російський лідери зустрілися на полях АТЕС і потиснули один одному руки перед спільною фотосесією. Їхні тристоронні перемовини розпочнуться в четвер, 19 листопада, о 8:30 за київським часом.

– Напередодні Володимир Путін заявив, що покладає великі надії на зустріч із Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном. Він стверджує, що готовий обговорювати розбіжності в політиці, економіці й безпеці "шляхом пошуку компромісів і балансу інтересів".

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