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"Вони не віддають мені належного!" Трамп похвалився, що вміє додавати і множити. Відео

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read1 хв
957
"Вони не віддають мені належного!" Трамп похвалився, що вміє додавати і множити. Відео
Президент США Дональд Трамп похвалився своїми математичними здібностями. Джерело: Getty

Президент США Дональд Трамп похвалився своїми математичними здібностями. Американський лідер заявив, що тричі пройшов перевірку, однак поскаржився, що його досягнення не отримали належного визнання.

Про це Трамп заявив під час свого виступу в Айові. Інформацію зібрав OBOZ.UA. 

Як Трамп вихвалявся своїми здібностями

Під час промови американський лідер вирішив продемонструвати складність тестування, яке він проходив. Для цього президент озвучив послідовність математичних дій, які нібито потрібно було виконати за короткий час.

Зокрема, Трамп запропонував узяти число 49, потроїти його, поділити на чотири, додати 2019, відняти 87, знову поділити на три, а потім помножити на дев'ять.

Президент наголосив, що небагато людей здатні впоратися з таким завданням, тоді як йому, за власним твердженням, це вдалося тричі.

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"Небагато людей зможуть це зробити. Небагато. Я зробив це тричі, і, знаєте, мені за це не віддають належного. Вони про це не говорять. Ні, вони про це не говорять", – поскаржився Трамп.

При цьому саму відповідь на озвучений математичний приклад він не назвав.

Трамп згадав про лікарів і медичне обстеження

Продовжуючи виступ, президент США емоційно нагадав присутнім, що успішно пройшов когнітивне тестування. Після цього він почав шукати поглядом лікаря, який перебував серед учасників заходу.

"Я пройшов цей клятий тест. Де той лікар? Де, чорт забирай, той лікар? Ось він", – вигукнув американський лідер.

Трамп також згадав військових медиків, які супроводжують президента, та похвалив Національний військово-медичний центр імені Волтера Ріда, назвавши його фантастичним.

''Вони не віддають мені належного!'' Трамп похвалився, що вміє додавати і множити. Відео

Трамп похвалився, що вміє рахувати. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, Дональд Трамп похвалився своїм рівнем IQ, назвавши його найвищим. Під час спілкування з журналістами американський президент також заговорив про можливість посилення бомбардувань Ірану після проміжних виборів у США.

Як писав OBOZ.UA, Трамп заявив, що вважає себе вправі балотуватися на третій президентський термін. Під час виступу в Айові він послався на нібито фальсифікації виборів 2020 року.

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