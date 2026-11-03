Влада Британії хоче змінити умови отримання дозволу на постійне проживання для мігрантів: як відреагувало населення

Уряд Великої Британії переглянув правила отримання дозволу на постійне проживання для мігрантів. Частину запропонованих обмежень пом’якшили, однак стандартний термін перебування в країні, необхідний для отримання такого статусу, планують збільшити з п’яти до 10 років.

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Про перегляд міграційної політики повідомило видання Financial Times. 2 листопада міністерка внутрішніх справ Великої Британії Шабана Махмуд оголосила про зміни до початкових пропозицій, які передбачають триваліше очікування на постійне проживання для частини іноземців.

Послаблення правил

Центральною частиною переглянутих пропозицій став більш гнучкий підхід до медичних працівників та інших співробітників державного сектору. Йдеться про людей, яких британські організації наймають після 2020 року.

У початковому варіанті плану уряд пропонував збільшити термін очікування на постійне проживання для багатьох мігрантів до 10 років. Для працівників сектору догляду цей період міг становити 15 років.

Також влада відмовилася від ідеї розглядати кожного члена домогосподарства, який оселяється у Великій Британії, окремо. Така вимога могла б ускладнити переїзд для непрацюючих чоловіків або дружин, які супроводжують своїх партнерів.

Водночас головну зміну – збільшення стандартного терміну очікування з п’яти до 10 років – уряд залишає у своїх планах.

Позиція уряду

Шабана Махмуд пояснила, що право на постійне проживання у Великій Британії має бути винагородою за внесок у життя країни та дотримання встановлених правил.

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"Ті, хто робить найбільший внесок, отримають право на проживання найшвидше. Тим, хто не дотримується правил, буде відмовлено або доведеться чекати набагато довше", – заявила міністерка.

Таким чином, переглянуті пропозиції передбачають різні умови для окремих категорій мігрантів. Зокрема, працівники державного сектору та медики отримають більш сприятливий підхід, тоді як базовий термін очікування для інших іноземців планують подовжити.

За найсвіжішими наведеними даними, щорічна чиста імміграція до Великої Британії становить 171 тисячу осіб. Це приблизно вдвічі менше, ніж у 2024 році.

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Британці підтримують зміни

Нове опитування громадської думки свідчить, що більшість британців підтримують збільшення терміну проживання мігрантів у країні перед отриманням права на постійне проживання. Водночас думки респондентів розділилися щодо того, чи варто поширювати нові правила на іноземців, які вже живуть у Великій Британії.

Про це свідчать результати опитування YouGov, на які посилається Sky News.

Згідно з опитуванням, 47% британців підтримують подовження терміну очікування на постійне проживання, тоді як 35% виступають проти.

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Окремо респондентів запитали, на кого мають поширюватися нові правила. 43% вважають, що зміни повинні стосуватися лише новоприбулих мігрантів. Натомість 37% підтримують їх застосування також до іноземців, які вже проживають у Великій Британії.

Опитування оприлюднили в день, коли міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд оголосила про міграційну реформу. Вона передбачає збільшення з п’яти до 10 років терміну проживання для мігрантів із низькими доходами перед поданням заявки на постійне проживання. Водночас для працівників сфери догляду, які вже перебувають у країні, цей термін залишиться п’ятирічним.

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