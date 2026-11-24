Російський військовий корабель підозрюють у глушінні GPS-сигналів приблизно 140 пасажирських літаків біля узбережжя Великої Британії. Інцидент стався 9 листопада, коли літаки прямували європейськими маршрутами. Серед них був рейс British Airways із Лондона до Стокгольма.

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Про це пише британське видання The Sun із посиланням на матеріал iPaper. Журналісти повідомляють, що під перешкоди могли потрапити літаки одразу кількох великих авіакомпаній, зокрема British Airways, Ryanair та EasyJet.

Обставини інциденту наразі пов'язують із перебуванням російського військового корабля неподалік британського узбережжя.

Що відомо про інцидент

Глушіння GPS – це використання потужних радіосигналів, які перешкоджають роботі супутникової навігаційної системи. Через такі перешкоди GPS не може правильно визначати місцезнаходження або час.

За інформацією видання, саме такі перешкоди могли виникнути під час перебування російського корабля біля берегів Великої Британії. Наразі йдеться про підозру, а не про офіційно встановлену відповідальність Росії.

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Можливі наслідки

Експерти попередили, що якщо причетність Володимира Путіна до цієї гібридної атаки підтвердиться, це означатиме суттєву ескалацію. Водночас у матеріалі не наведено подробиць про те, чи зазнали літаки інших навігаційних проблем і чи вплинув інцидент на їхні маршрути.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що біля берегів Британії зіткнулися два російські кораблі. Моряки одного з них хотіли стратити механіка.