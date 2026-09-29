У США оборонні компанії поспішають збільшити виробництво крилатих ракет Tomahawk і перехоплювачів для систем Patriot. Вони витрачають мільярди на будівництво заводів і нарощування обсягів випуску продукції, щоб поповнити майже порожні запаси високотехнологічних ракет, оскільки Штати активно використовували їх під час конфлікту з Іраном.

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Однак ці зусилля поки що не принесли реальних результатів, через що США та їхні союзники, ведучи боротьбу з Іраном, стикаються з вичерпанням запасів важливої зброї. Про це пише The Wall Street Journal.

За даними видання, за два місяці війни з Іраном США випустили понад 1000 ракет Tomahawk. Як повідомляє аналітичний центр "Центр стратегічних і міжнародних досліджень", американські збройні сили використали приблизно третину своїх запасів ракет Tomahawk, що були в наявності до початку війни з Іраном, та приблизно половину своїх передових перехоплювачів Patriot.

Що відбувається

Завод у Тусоні, штат Арізона, який належить оборонному гіганту RTX, працює цілодобово, щоб збільшити виробництво "Томагавків" та інших ракет, яких не вистачає для операцій США проти Ірану. Компанія Lockheed Martin наймає сотні робітників в Арканзасі, щоб потроїти випуск вкрай необхідних перехоплювачів Patriot.

Тим часом субпідрядники, серед яких Boeing, L3Harris та Northrop Grumman, розпочали будівництво нових складальних ліній, щоб задовольнити стрімко зростаючий попит на електроніку, ракетні двигуни та інші компоненти, необхідні для виробництва зброї.

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Однак більшість нових ракет надійдуть занадто пізно, щоб їх можна було використати в будь-якому конфлікті протягом найближчих кількох років.

"Міністри оборони мають товсті гаманці – вони заходять у магазини, а там порожні полиці. Вони розчаровані", – сказав відставний нідерландський адмірал Роб Бауер, який до минулого року обіймав посаду голови Військового комітету НАТО.

Цю розчарованість зумовлює ціла низка факторів – і це викликає занепокоєння щодо національної безпеки. Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році урядовці та постачальники озброєння пообіцяли різко збільшити виробництво, але пропозиція не встигала за попитом.

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Відтоді й донедавна чиновники у Вашингтоні не поспішали розміщувати великі замовлення, необхідні для виправдання інвестицій у нові виробничі лінії. Президент США Дональд Трамп та європейські міністри оборони заявляли, що компаніям потрібно прискорити темпи виробництва.

"Частка капітальних вкладень у доходах у компаніях Lockheed Martin, General Dynamics та інших великих американських оборонних компаній практично не змінилася з минулого року до 2021 року. Їхні прогнози щодо витрат на 2026 рік є вищими, але обсяг замовлень зростає набагато швидшими темпами", – сказано в статті.

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За даними Тодда Гаррісона, старшого наукового співробітника аналітичного центру American Enterprise Institute, у період з 1999 по 2025 рік на ракети та боєприпаси припадало в середньому 7,5% щорічного бюджету Пентагону на закупівлі та дослідження. Для порівняння: на літаки припадало 23%, а на суднобудування – 10%.

За розрахунками Гаррісона, частка боєприпасів має збільшитися приблизно вдвічі і становити в середньому 14% у період з 2028 по 2031 рік.

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Речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що підготовлений відомством проєкт бюджету, який незабаром буде подано до Конгресу, спрямований на значне збільшення арсеналів боєприпасів.

Як повідомляв OBOZ.UA, Німеччина закликала Сполучені Штати надати дозвіл на виробництво перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot у Європі, зокрема ракет PAC-3. Берлін хоче збільшити виробничі потужності для цих ракет на тлі високого світового попиту та потреби України у достатніх запасах засобів для відбиття російських повітряних атак.

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