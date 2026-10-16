Вірменія націоналізує енергокомпанію російського олігарха Карапетяна: скільки акцій забере держава

15 жовтня уряд Вірменії визнав 100% акцій закритого акціонерного товариства "Електричні мережі Вірменії" (ENA) такими, що становлять переважний суспільний інтерес. Більшість її акцій належать групі "Ташир" російського олігарха вірменського походження Самвела Карапетяна.

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Про це пише Armenpress. Таке рішення уряду є юридичною підставою для запуску процедури передачі акцій державі, тобто націоналізації. Йдеться про всі акції компанії, а не лише про частку її найбільшого власника.

Подробиці

"Електричні мережі Вірменії" (ENA) – це стратегічна енергетична компанія, яка володіє монопольним правом на передачу, розподіл та збут електроенергії на всій території Республіки Вірменія.

ENA належить приватним акціонерам: близько 70% акцій – компанії Tashir Capital, що входить до групи "Ташир" Самвела Карапетяна; близько 30% – компанії Liormand Holdings Limited.

У 2025 році уряд Вірменії запровадив надзвичайне законодавство, щоб перебрати управління ENA. Влада посилалася на нібито неналежне управління компанією, але сама ENA заперечувала ці звинувачення.

Згодом уряд оголосив про намір націоналізувати "Електричні мережі Вірменії", адже тимчасове управління саме по собі не може слугувати остаточним рішенням для довгострокового та сталого управління системою.

Передача акцій ENA у власність держави має розпочатися не пізніше 1 травня 2027 року та повністю завершитися до 1 жовтня 2027 року. Вартість активів встановлять за допомогою ринкової оцінки, при цьому акціонер можуть подати звіт, підготовлений незалежним оцінювачем.

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Міністерство територіального управління та інфраструктури координуватиме процес передачі та відповідатиме за його реалізацію. Протягом двох місяців з моменту набрання чинності рішенням міністерство має скласти акт, що описує майно. Цей термін може бути продовжено один раз, але не більше ніж на два місяці.

Оцінка акцій за їхньою ринковою вартістю має бути проведена протягом трьох місяців після складання та затвердження опису.

"Під час неї враховуватимуться фактичні, умовні та позабалансові зобов’язання та ризики компанії, незалежно від того, чи відображені вони у її фінансовій звітності чи аудиторських звітах. Перевірка також охоплюватиме кредити, гарантії, судові та арбітражні провадження, потенційні претензії та історію власності з моменту приватизації", – сказано в повідомленні.

Головні історії дня

Окремо прем'єр-міністр Нікол Пашинян доручив перевірити законність первинної приватизації компанії, яка відбулася на початку 2000-х років.

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