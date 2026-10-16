Вірменія націоналізує енергокомпанію російського олігарха Карапетяна: скільки акцій забере держава

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиОголошено терміновий збір для бійців Третьої штурмової: залишилось зібрати 30 тис. грн ( $666)Зеленський з посмішкою відповів, чи роблять його "цапом-відбувайлом" за проблеми Трампа. ВідеоЗеленський з посмішкою відповів, чи роблять його "цапом-відбувайлом" за проблеми Трампа. ВідеоДрони вдарили по одному з найбільших хімзаводів Росії в Сибіру: подробиці і відеоДрони вдарили по одному з найбільших хімзаводів Росії в Сибіру: подробиці і відеоДе дивитися Дюбуа – Вордлі 2: дата та час початку, на якому каналі трансляція боюДе дивитися Дюбуа – Вордлі 2: дата та час початку, на якому каналі трансляція боюОкупанти замінували дорогу в Енергодар, що може перетворити його на другі Олешки: у чому загрозаОкупанти замінували дорогу в Енергодар, що може перетворити його на другі Олешки: у чому загрозаЕксфутболіст "Динамо" загинув на Донеччині: колишній півзахисник збірної України намагався вийти з оточенняЕксфутболіст "Динамо" загинув на Донеччині: колишній півзахисник збірної України намагався вийти з оточенняІлюстративне зображення. Жінка із свічкою як ілюстрація відключення світла.В Україні знову вимикатимуть світло: які графіки діятимуть 17 жовтняІлюстрація - інтернет-магазинВ Україні запустили польський аналог Temu і Amazon: які товари можна купити"Це ляпас": Бабіш заявив, що Трамп підставив Європу угодою з Путіним"Це ляпас": Бабіш заявив, що Трамп підставив Європу угодою з Путіним"Завдання масованих ударів по Україні має бути продовжено": Путін виступив з новою погрозою"Завдання масованих ударів по Україні має бути продовжено": Путін виступив з новою погрозою

Вірменія націоналізує енергокомпанію російського олігарха Карапетяна: скільки акцій забере держава

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read2 хв
icon 243
Вірменія націоналізує енергокомпанію російського олігарха Карапетяна: скільки акцій забере держава
Будівля штаб-квартири компанії "Електричні мережі Вірменії". Джерело: Armenpress

15 жовтня уряд Вірменії визнав 100% акцій закритого акціонерного товариства "Електричні мережі Вірменії" (ENA) такими, що становлять переважний суспільний інтерес. Більшість її акцій належать групі "Ташир" російського олігарха вірменського походження Самвела Карапетяна

Про це пише Armenpress. Таке рішення уряду є юридичною підставою для запуску процедури передачі акцій державі, тобто націоналізації. Йдеться про всі акції компанії, а не лише про частку її найбільшого власника. 

Подробиці

"Електричні мережі Вірменії" (ENA) – це стратегічна енергетична компанія, яка володіє монопольним правом на передачу, розподіл та збут електроенергії на всій території Республіки Вірменія. 

ENA належить приватним акціонерам: близько 70% акцій – компанії Tashir Capital, що входить до групи "Ташир" Самвела Карапетяна; близько 30% – компанії Liormand Holdings Limited.

Читайте також
Надія ДанищукНадія Данищук
icon 4,5 т.
Трамп звільнив нову прессекретарку Білого дому, яка пропрацювала тільки п'ять днів: що трапилось
icon 4,5 т.
Трамп звільнив нову прессекретарку Білого дому, яка пропрацювала тільки п'ять днів: що трапилось
Надія ДанищукНадія Данищук
icon 2,0 т.
Болгарія запросила у НАТО "весь спектр" систем для протидії дронам: що відомо
icon 2,0 т.
Болгарія запросила у НАТО "весь спектр" систем для протидії дронам: що відомо
Надія ДанищукНадія Данищук
icon 1,1 т.
У Молдові впав та вибухнув дрон: подробиці. Відео
icon 1,1 т.
У Молдові впав та вибухнув дрон: подробиці. Відео

У 2025 році уряд Вірменії запровадив надзвичайне законодавство, щоб перебрати управління ENA. Влада посилалася на нібито неналежне управління компанією, але сама ENA заперечувала ці звинувачення.

Згодом уряд оголосив про намір націоналізувати "Електричні мережі Вірменії", адже тимчасове управління саме по собі не може слугувати остаточним рішенням для довгострокового та сталого управління системою.

Передача акцій ENA у власність держави має розпочатися не пізніше 1 травня 2027 року та повністю завершитися до 1 жовтня 2027 року. Вартість активів встановлять за допомогою ринкової оцінки, при цьому акціонер можуть подати звіт, підготовлений незалежним оцінювачем. 

Міністерство територіального управління та інфраструктури координуватиме процес передачі та відповідатиме за його реалізацію. Протягом двох місяців з моменту набрання чинності рішенням міністерство має скласти акт, що описує майно. Цей термін може бути продовжено один раз, але не більше ніж на два місяці.

Оцінка акцій за їхньою ринковою вартістю має бути проведена протягом трьох місяців після складання та затвердження опису.

"Під час неї враховуватимуться фактичні, умовні та позабалансові зобов’язання та ризики компанії, незалежно від того, чи відображені вони у її фінансовій звітності чи аудиторських звітах. Перевірка також охоплюватиме кредити, гарантії, судові та арбітражні провадження, потенційні претензії та історію власності з моменту приватизації", – сказано в повідомленні. 

Окремо прем'єр-міністр Нікол Пашинян доручив перевірити законність первинної приватизації компанії, яка відбулася на початку 2000-х років. 

Як повідомляв OBOZ.UA, висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас не очікує найближчим часом повернення під санкції Євросоюзу російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана. Водночас у ЄС триває робота над новими обмеженнями.

Схожі теми
олігархинаціоналізаціяВірменіяросіяниРосія (тег)Нікол ПашинянНікол Пашинян
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись