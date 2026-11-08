"Він має піти": лідер демократів у Палаті представників підтримав імпічмент Гегсета

Лідер демократів у Палаті представників США Гакім Джеффріс підтримав імпічмент міністра оборони Піта Гегсета. Він заявив про свою однозначну позицію щодо цього питання в неділю, 8 листопада.

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Про це повідомляє Bloomberg. За словами Джеффріса, демократи Палати представників планують обговорити можливу резолюцію про імпічмент у вівторок, коли вперше після проміжних виборів зберуться на засідання. Політик також висловив переконання, що ця ініціатива матиме значну підтримку.

Претензії до міністра

Джеффріс різко розкритикував керівника Пентагону, звинувативши його у зловживанні повноваженнями та діях, які, на думку демократа, послабили національну безпеку США.

"Так званий міністр оборони зловживав своєю владою, підірвав нашу національну безпеку та організував цю безрозсудну й дорогу війну за власним вибором в Ірані, яка призвела до стрімкого зростання цін для американців і зробила країну менш безпечною", – заявив Джеффріс в ефірі ABC.

Він також прямо висловився щодо майбутнього глави оборонного відомства. "Піт Гегсет має піти", – наголосив лідер демократів від штату Нью-Йорк.

Політичний тиск

Ініціатива щодо усунення Гегсета набирає обертів серед представників обох партій після проміжних виборів до Конгресу, які відбулися 3 листопада. Однією з причин серйозної поразки республіканців стала війна в Ірані, яку підтримував міністр оборони.

До кампанії за імпічмент долучився і республіканець Томас Мессі від штату Кентуккі. Минулого тижня він заявив, що обов'язково повторно внесе відповідні статті імпічменту, щойно Палата представників відновить роботу.

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Мессі раніше вже намагався домогтися імпічменту Гегсета на початку війни в Ірані. Тоді він звинувачував міністра в тому, що той розпочав воєнну кампанію без погодження Конгресу США.

Минулого четверга республіканець також закликав президента Дональда Трампа якомога швидше звільнити Гегсета. На його думку, контрольований республіканцями Сенат ще встигне затвердити наступника міністра до січня, коли демократи отримають контроль над Конгресом.

Позиція Трампа

Сам Дональд Трамп поки не планує замінювати керівника Пентагону. Президент США заявив, що Гегсет добре виконує свою роботу.

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Водночас республіканець Френч Гілл від штату Арканзас зазначив, що рішення про звільнення міністра залишається за главою держави.

"Якщо він не виконує свою місію належним чином, президент повинен зробити кадрові зміни", – сказав Гілл в ефірі CBS.

Він також наголосив, що питання ефективності керівництва Пентагону та наявності підстав для імпічменту – це різні речі. На його думку, необхідно окремо оцінювати, чи правильно міністр виконує свої обов'язки і чи вчинив він дії, які можуть бути підставою для усунення з посади.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Гегсет навмисно затримує передачу Україні ракет до Patriot, навіть вже проплачених.