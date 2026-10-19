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"Відверта провокація": ексголова розвідки Фінляндії назвав можливі сценарії російської атаки на країну НАТО

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 хв
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"Відверта провокація": ексголова розвідки Фінляндії назвав можливі сценарії російської атаки на країну НАТО
Володимир Путін. Джерело: Російські пропагандистські ЗМІ

Росія може спровокувати військовий інцидент на території однієї з країн НАТО, щоб перевірити, наскільки рішуче Альянс реагуватиме на порушення своїх кордонів. Такий сценарій передбачає використання ракет або реактивних безпілотників.

Москва в свою чергу зможе спробувати видати їх за випадковість. Про це повідомив генерал Пекка Товері, колишній голова військової розвідки Фінляндії та депутат Європарламенту, в етері Espreso та Slawa.TV в інтерв’ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.

Наразі складно достеменно оцінити, наскільки ефективно працюватиме система стримування НАТО в разі прямої російської агресії. Альянс ще не проходив такого випробування на практиці, тому Москва може спробувати перевірити його готовність до спільної відповіді.

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Одним із можливих сценаріїв ексголова фінської розвідки назвав запуск російських ракет або реактивних безпілотників через кордон держави-члена НАТО. Кремль може навмисно обрати такий спосіб провокації, щоб згодом заперечувати відповідальність за інцидент.

Зокрема, Росія може заявити, що порушення повітряного простору сталося випадково, звинуватити Україну або пояснити його впливом українських засобів радіоелектронної боротьби.

"Це буде відверта військова провокація, але водночас достатньо неоднозначна, щоб адміністрація Трампа могла заявити: ми не впевнені, що це підстава для застосування п’ятої статті", – зазначив Товері.

Він додав, що відкритий перетин кордону російськими танками було б набагато складніше представити як випадковість. Саме тому ракетна або безпілотна атака може здаватися Москві зручнішим способом перевірити реакцію Альянсу.

Водночас Товері переконаний, що російська провокація не залишиться без відповіді. Фінляндія, країни Балтії та інші держави Північної Європи готові захищати свою територіальну цілісність навіть без формального застосування п’ятої статті Північноатлантичного договору.

Серед можливих механізмів реагування він назвав регіональну оборонну співпрацю, зокрема Об’єднані експедиційні сили (JEF). До цього формату входять Велика Британія, країни Північної Європи та Балтії.

Додатковим інструментом захисту є двосторонні оборонні угоди між державами регіону. Вони можуть стати основою для координації дій у разі загрози, навіть якщо союзники не ухвалять рішення про формальне застосування статті 5 НАТО.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Росія не обмежиться агресією проти України, у майбутньому вона може напасти на країну НАТО. Коли саме це станеться – сказати важко, однак у Європі все більше переконуються, що пряме зіткнення дуже вірогідне.

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