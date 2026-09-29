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Відбивалась 45 хвилин: у Стамбулі кішка врятувала квартиру від пограбування. Фото і відео

Олексій Лютіков
Олексій Лютіков
Time to read3 хв
icon 4,8 т.
Відбивалась 45 хвилин: у Стамбулі кішка врятувала квартиру від пограбування. Фото і відео
У Стамбулі кішка врятувала квартиру від пограбування
Джерело: Фото з соцмереж

У районі Халкали стамбульського округу Кючюкчекмедже домашня кішка на прізвисько Муцизе дала відсіч групі грабіжників. Домашня улюблениця не дозволила зловмисникам проникнути в квартиру на 12-му поверсі.

Зустрівши несподіваний і рішучий опір, грабіжники були змушені відступити. Про це повідомляє Haber 7.

Несподівана боротьба за житло

Чотири невідомі жінки проникли на територію житлового комплексу з наміром скоїти серію крадіжок. Обкравши одну з квартир на 10-му поверсі, зловмисниці піднялися вище й зламали двері сім’ї Дада, скориставшись відсутністю господарів.

Відбивалась 45 хвилин: у Стамбулі кішка врятувала квартиру від пограбування. Фото і відео

Кішка прогнала грабіжників

Джерело: Скриншот

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Восьмирічний улюбленець родини став на захист будинку одразу, як тільки двері відчинилися. Протягом 45 хвилин підозрювані неодноразово намагалися проникнути всередину, але Муцізе щоразу відбивала їхні атаки лапами. Не допомогли грабіжницям навіть рукавички та спроби виштовхнути тварину стусанами. Після чотирьох невдалих спроб проникнення зловмисницям довелося здатися й покинути будівлю.

Власниця квартири Бахар Дада дізналася про те, що сталося, випадково. Помітивши зникнення речі та прочитавши в загальнобудинковому чаті про пограбування сусідів, вона попросила в адміністрації записи з камер відеоспостереження свого поверху.

"Коли я переглянула відео, я була в жаху. Наші двері відчинялися чотири рази, і щоразу Муцизе відбивала їх. Зазвичай вона не дуже мила кішка. Ветеринари навіть кажуть мені: будь ласка, не називайте її кішкою, це левеня. Захищаючи наш будинок, вона проявила себе як справжня захисниця", – поділилася Бахар.

Відбивалась 45 хвилин: у Стамбулі кішка врятувала квартиру від пограбування. Фото і відео

Кішка прогнала грабіжників

Джерело: Скриншот

Кішка прославилася після свого вчинку

Відеозаписи з камер спостереження зафіксували весь процес: від появи жінок на території комплексу до їх ганебної втечі під натиском улюбленця.

Сім'я Дада зустріла свою рятівницю з величезною вдячністю. За словами Бахар, її дворічна донька, відчувши емоційний момент, також обійняла кішку зі словами: "Диво, дякую тобі за те, що ти захистила наш дім".

Незважаючи на перенесений твариною стрес і важке психологічне навантаження, Муцизе залишилася неушкодженою і миттєво стала головною героїнею свого дому та всього житлового комплексу.

Нагадаємо, кішки часто сплять, згорнувшись клубочком. Така поза допомагає їм зберігати тепло й водночас захищати вразливі частини тіла під час відпочинку.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як відлякати від свого саду чужих кішок за допомогою натурального та нешкідливого засобу.

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