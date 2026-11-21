У політичних колах Лондона знову обговорюють не просто пом’якшення наслідків Brexit, а й повноцінне повернення країни до складу Європейського Союзу. Курс на зближення з Брюсселем набирає ваги на тлі нещодавніх кроків із перегляду попередніх правил взаємодії.

Відео дня

Одним із головних прихильників повернення до ЄС є прем’єр-міністр Енді Бернем. Про це повідомляє The Times.

Особиста позиція прем’єра та настрої в суспільстві

Як розповів виданню один із близьких соратників прем’єр-міністра Великої Британії, глава уряду щиро поділяє ідею повернення держави до Євросоюзу. За словами джерела, прем’єр упевнений, що такий курс відповідає запитам громадян.

"Він хоче повернутися. Така реальність. Це його глибоке переконання, а не чиясь чужа гра чи політичний маневр – він справді вірить у необхідність цього кроку", – пояснив співрозмовник.

Нові домовленості Лондона та Брюсселя

Розмови про тіснішу інтеграцію посилилися після того, як 20 жовтня сторони оголосили про досягнення домовленостей, що коригують низку положень угоди про вихід Британії з ЄС.

Серед ключових напрямів оновленої співпраці: спрощення торгівлі агропродукцією та скасування більшої частини санітарних сертифікатів і перевірок харчових продуктів і сільськогосподарських товарів, пов’язання систем торгівлі квотами на викиди, запуск програми обмінів для молоді, тісніші та регулярніші консультації між сторонами з питань безпеки та міграції.

РЕКЛАМА

Очікуваний економічний ефект

На Даунінг-стріт вважають, що попередні домовленості щодо Brexit виявилися надто сирими й не враховували всіх практичних нюансів. Очікується, що перезавантаження відносин принесе користь і Лондону, і Брюсселю, зміцнивши їхнє партнерство.

Згідно з розрахунками британського уряду, реалізація досягнутих угод здатна додати до ВВП країни 0,5% до 2040 року.

Нагадаємо, британський прем’єр вважає, що Російська Федерація втручалася в загальнонаціональний референдум у Великій Британії щодо Brexit (виходу країни з Європейського Союзу, який відбувся у 2020 році). Під час голосування 23 червня 2016-го 51,9% виборців підтримали "відокремлення" від ЄС.

Головні історії дня

Як писав OBOZ.UA, керівництво країн Євросоюзу поки що "тихо" готується до нових російських гібридних атак, які, на відміну від тих, що вже сталися, можуть мати "жахливий сценарій", зокрема численні жертви. Попри договір про колективну оборону НАТО, європейські столиці окремо обговорюють власні сценарії реагування.