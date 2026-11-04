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"Вечеря на 2 тисячі гостей": Трамп заявив, що готується приймати Сі і Путіна в новій бальній залі. Відео

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read1 хв
2,1 т.
"Вечеря на 2 тисячі гостей": Трамп заявив, що готується приймати Сі і Путіна в новій бальній залі. Відео
Дональд Трамп на будівельному майданчику бальної зали Білого дому

Президент США Дональд Трамп знову заговорив про нову бальну залу, заради будівництва якої повністю знесли Східне крило Білого дому. У ній він має намір приймати світових лідерів, зокрема очільників Китаю та Росії Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна

Такий коментар медіа Трамп дав у середу, 4 листопада. Він запросив журналістів на величезний будівельний майданчик і майже 20 хвилин розповідав про проєкт, не згадавши про нищівну поразок республіканців на проміжних виборах по всій країні.

Натомість він говорив про те, що в бальній залі можна буде проводити офіційні заходи, зокрема вечері на понад дві тисячі гостей. За словами президента, приміщення буде повністю безпечним. 

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"Коли у вас вечеря, коли у вас дві – дві з половиною тисячі гостей, вони в повній безпеці. Це непроникно", – сказав Трамп.

Разом із журналістами він спостерігав, як будівельники встановлювали, за його словами, останню балку майбутньої зали, і навіть поставив підпис на споруді. 

"Це споруда, подібної якій ще ніде не бачили", – стверджує президент США. 

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, будівництво бальної зали Білого дому коштуватиме до 400 мільйонів доларів. На думку лідера США Дональда Трампа, приміщення також слугуватиме місцем проведення інавгурацій майбутніх президентів країни.

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