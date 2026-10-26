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Важить понад 2,5 кг: у Польщі знайшли величезний білий гриб. Фото

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
6,0 т.
Важить понад 2,5 кг: у Польщі знайшли величезний білий гриб. Фото
У Польщі знайшли рекордний білий гриб

У Польщі грибник на ім’я Міхал знайшов у лісах Північного лісництва гігантський білий гриб. Його вага становила 2,54 кг, а коло ніжки в найширшому місці сягало 47 см.

Лісівники назвали знахідку рекордним екземпляром і подякували грибникові за детальну документацію. Про це пише видання O2.

У Польщі знайшли рекордний білий гриб

Восени Міхал збирав гриби в лісах Північного лісництва та натрапив на незвично великий білий гриб. Його вага сягнула 2,54 кг, а коло ніжки в найширшому місці становило 47 см.

За словами лісівників, попри свої розміри, гриб не мав видимих ознак пошкодження личинками. Його м’якоть також зберегла характерний запах білого гриба.

У лісництві подякували Міхалу за надання докладної документації щодо знахідки.

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"Вітаємо та висловлюємо величезну подяку пану Міхалу за надання докладної документації щодо цього унікального екземпляра білого гриба", – йдеться в повідомленні.

Важить понад 2,5 кг: у Польщі знайшли величезний білий гриб. Фото

У Польщі знайшли величезний білий гриб. Джерело: facebook.com/Nadlesnictwo.Piwniczna

Які гриби можна знайти восени

Пізнє літо та осінь вважаються найкращим періодом для збирання грибів. У цей час у лісах можна знайти різні види, зокрема боровики, білі гриби, шафранові молочаї та медоносні гриби.

Також грибники можуть натрапити на зелений аґрус і зимові гриби, які стійкі до низьких температур.

Лісівники нагадали правила збирання грибів

Управління державних лісів закликає грибників бути обережними та збирати лише ті гриби, в їстівності яких вони впевнені. Якщо виникають сумніви, урожай радять перевірити за грибним атласом або звернутися до досвідченого грибника.

Лісівники також наголошують, що варто збирати лише здорові гриби. Вони не повинні бути пошкоджені укусами, просочені водою, почервонілі або вкриті пліснявою.

Як писав OBOZ.UA, на Львівщині навесні помітили незвичайні гриби саркосцифи, які через яскраво-червоний колір і форму нагадують "келихи для ельфів". Вони ростуть у лісах на відмерлій деревині та привертають увагу своїм незвичним виглядом.

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