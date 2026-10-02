"Ваша країна недостатньо сильна": Санду застерегла Фінляндію від недооцінки російської пропаганди

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
29 років без голів. Україна – Північна Ірландія: онлайн-трансляція матчу лідерів групи Ліги націй29 років без голів. Україна – Північна Ірландія: онлайн-трансляція матчу лідерів групи Ліги наційШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріРосія оголосила у міжнародний розшук Федорова, Резнікова, Іващенка і "Мадяра": які звинувачення вигадалаРосія оголосила у міжнародний розшук Федорова, Резнікова, Іващенка і "Мадяра": які звинувачення вигадалаКинув усе в РФ і зник з радарів: режисер розповів про зірку російських серіалів, який приєднався до ЗСУКинув усе в РФ і зник з радарів: режисер розповів про зірку російських серіалів, який приєднався до ЗСУІлюстрація - жінка за кермом автоУкраїнці масово купують машини "за 1 гривню": яка схема краде в бюджету мільярдиПСЖ ухвалив рішення позбутися футболіста збірної України – ЗМІПСЖ ухвалив рішення позбутися футболіста збірної України – ЗМІНа "20-річних" українців масово реєстрували десятки фірмНа "20-річних" українців масово реєстрували десятки фірм, після чого переписували їх на узбеків: усі подробиціІлюстрація - міська архітектураНа заході України почався ажіотаж із квартирами: попит злетів у 5 разів, а нерухомості меншаєУ Казахстані за запитом Росії затримали українку, яка приїхала забрати онука: у чому її звинувачуютьУ Казахстані за запитом Росії затримали українку, яка приїхала забрати онука: у чому її звинувачуютьПаспорти України не оформлюють вже 5 днівСтосується всіх, хто оформлює паспорти України за кордоном: що важливо знати

"Ваша країна недостатньо сильна": Санду застерегла Фінляндію від недооцінки російської пропаганди

Андрій Колотовкін
Андрій Колотовкін
Time to read2 хв
icon 549
"Ваша країна недостатньо сильна": Санду застерегла Фінляндію від недооцінки російської пропаганди
"Ваша країна недостатньо сильна": Санду застерегла Фінляндію від недооцінки російської пропаганди

Президентка Молдови Мая Санду закликала Фінляндію не недооцінювати російську пропаганду під час робочого візиту до Гельсінкі 2 жовтня. Вона заявила, що інформаційний вплив є однією з найсерйозніших форм російського втручання, а нові технології штучного інтелекту спрощують поширення потрібних Кремлю тез.

Санду пояснила YLE.fi, що Росія просуває, зокрема, думки про нібито нездатність держави захистити своїх громадян або про те, що місцеві політики не діють в інтересах країни. За її словами, російська пропаганда працює не лише через пряме вихваляння Росії чи критику Заходу, а й використовує вже наявні в суспільстві розбіжності.

Використовують розбіжності

Санду зазначила, що російська пропаганда стає дедалі складнішою. Вона також звернула увагу на те, що Росія часто використовує реальні тривоги громадян, через що її вплив може бути складно розпізнати.

Читайте також
Іван ЧерленськийІван Черленський
icon 9,3 т.
"Фараонські амбіції": Сікорський висміяв Навроцького через ім'я його коня і згадав Януковича та Орбана
icon 9,3 т.
"Фараонські амбіції": Сікорський висміяв Навроцького через ім'я його коня і згадав Януковича та Орбана
Іван ЧерленськийІван Черленський
icon 2,9 т.
Страти призупинили: стало відомо, в якому стані жінка в Теннессі, яка отримала дві смертельні ін'єкції
icon 2,9 т.
Страти призупинили: стало відомо, в якому стані жінка в Теннессі, яка отримала дві смертельні ін'єкції
Іван ЧерленськийІван Черленський
icon 2,8 т.
Росія збільшує військові видатки: у Bloomberg пояснили, до чого готується Путін
icon 2,8 т.
Росія збільшує військові видатки: у Bloomberg пояснили, до чого готується Путін

"Суть не обов’язково в тому, щоб навіяти: Росія – хороша, а Захід – поганий. Йдеться про використання розбіжностей, які вже існують усередині країни", – сказала президентка Молдови.

За її словами, у Молдові Росія передусім поширювала матеріали, спрямовані проти Європейського Союзу. Молдова подала заявку на вступ до ЄС у березні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Візит до Гельсінкі

Мая Санду приїхала до Фінляндії на запрошення президента Александера Стубба. Під час візиту вони обговорили безпеку України та стабільність у регіоні в післявоєнний період на відкритті Helsinki Security Forum, організованого Фінським інститутом міжнародних відносин.

Санду також відвідала президентський палац. За даними Yle, під час виступу вона заявила, що Росія неодноразово порушувала повітряний простір Молдови, а за останній тиждень таких випадків було вісім.

Президентка Молдови також пов’язала безпеку сусідніх держав із ситуацією в Україні.

"У Молдові зберігається мир завдяки мужності українців і стійкості України", – сказала Санду.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що у кишинівському міжнародному аеропорту тимчасово евакуювали пасажирів і персонал через повідомлення про можливе мінування. Через перевірку також призупинили реєстрацію на рейси, а заплановані вильоти можуть змінити.

Схожі теми
російська пропагандаФінляндіяМіністерство аграрної політики і продовольстваРосія - країна-агресорМая СандуМая СандуАлександр СтуббАлександр Стубб
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись