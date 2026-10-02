"Ваша країна недостатньо сильна": Санду застерегла Фінляндію від недооцінки російської пропаганди

Президентка Молдови Мая Санду закликала Фінляндію не недооцінювати російську пропаганду під час робочого візиту до Гельсінкі 2 жовтня. Вона заявила, що інформаційний вплив є однією з найсерйозніших форм російського втручання, а нові технології штучного інтелекту спрощують поширення потрібних Кремлю тез.

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Санду пояснила YLE.fi, що Росія просуває, зокрема, думки про нібито нездатність держави захистити своїх громадян або про те, що місцеві політики не діють в інтересах країни. За її словами, російська пропаганда працює не лише через пряме вихваляння Росії чи критику Заходу, а й використовує вже наявні в суспільстві розбіжності.

Використовують розбіжності

Санду зазначила, що російська пропаганда стає дедалі складнішою. Вона також звернула увагу на те, що Росія часто використовує реальні тривоги громадян, через що її вплив може бути складно розпізнати.

"Суть не обов’язково в тому, щоб навіяти: Росія – хороша, а Захід – поганий. Йдеться про використання розбіжностей, які вже існують усередині країни", – сказала президентка Молдови.

За її словами, у Молдові Росія передусім поширювала матеріали, спрямовані проти Європейського Союзу. Молдова подала заявку на вступ до ЄС у березні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Візит до Гельсінкі

Мая Санду приїхала до Фінляндії на запрошення президента Александера Стубба. Під час візиту вони обговорили безпеку України та стабільність у регіоні в післявоєнний період на відкритті Helsinki Security Forum, організованого Фінським інститутом міжнародних відносин.

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Санду також відвідала президентський палац. За даними Yle, під час виступу вона заявила, що Росія неодноразово порушувала повітряний простір Молдови, а за останній тиждень таких випадків було вісім.

Президентка Молдови також пов’язала безпеку сусідніх держав із ситуацією в Україні.

"У Молдові зберігається мир завдяки мужності українців і стійкості України", – сказала Санду.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що у кишинівському міжнародному аеропорту тимчасово евакуювали пасажирів і персонал через повідомлення про можливе мінування. Через перевірку також призупинили реєстрацію на рейси, а заплановані вильоти можуть змінити.