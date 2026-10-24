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В Україні – не вперше: Байден і Трамп неодноразово казали Маску, де вмикати та вимикати Starlink

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read3 хв
387
В Україні – не вперше: Байден і Трамп неодноразово казали Маску, де вмикати та вимикати Starlink
Ілон Маск

Адміністрації колишнього президента США Джо Байдена та чинного глави Білого дому Дональда Трампа неодноразово зверталися до засновника компанії SpaceX Ілона Маска з проханнями активувати або обмежити роботу Starlink у різних країнах. Подібні запити стосувалися, зокрема, України, Ірану та угруповань, пов’язаних із Тегераном.

Про це повідомляє Reuters. Такі звернення свідчать, що Вашингтон не вперше використовує можливості Starlink як інструмент впливу на безпекову ситуацію в різних регіонах світу.

Як Білий дім впливає на роботу Starlink у різних країнах

Як інформує агенція, за президентства Байдена американська влада зверталася до SpaceX із проханням обмежити роботу Starlink, щоб не допустити його використання пов’язаними з Іраном угрупованнями в Ємені та Лівані. Разом з тим Вашингтон просив активувати супутниковий зв’язок в Ірані для забезпечення доступу до інтернету, а також розширити його використання для підтримки українських військових.

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Адміністрація Трампа також зверталася до Маска щодо роботи Starlink в Ірані після американо-ізраїльських ударів у 2025 та 2026 роках, з метою було поліпшити доступ до інтернету та комунікації для учасників антиурядових протестів.

Нещодавні обмеження використання Starlink українськими військовими знову привернули увагу до взаємодії американської влади з Маском.

"Епоха Байдена та звернення Трампа до Маска демонструють тісний зв'язок, в якому адміністрації США безпрецедентною мірою покладаються на приватну компанію для допомоги в реалізації зовнішньої політики", – йдеться у матеріалі.

Обмеження доступу України до Starlink викликали занепокоєння серед європейських посадовців. Деякі з них наголошують на необхідності розвивати власні військові супутникові системи, адже наразі повноцінної альтернативи сервісу SpaceX у короткостроковій перспективі немає.

Маск і Білий дім узгоджували доступ до супутникового зв’язку

Вплив Ілона Маска на роботу супутникового зв’язку також порушує питання про те, хто фактично ухвалює рішення, що стосуються безпеки та зовнішньої політики. У 2022 році він обмежив покриття Starlink у районах, які українські військові намагалися звільнити, а також відмовився активувати мережу в Севастополі для підтримки атаки на російський флот.

Водночас адміністрація Джо Байдена співпрацювала зі SpaceX, щоб обмежувати доступ до Starlink для противників США та розширювати його для союзників. Зокрема, американські чиновники передавали компанії розвіддані про можливе використання терміналів хуситами в Ємені та "Хезболлою" в Лівані й просили виявляти та відключати відповідне обладнання.

У жовтні 2023 року американська розвідка попередила Білий дім, що до терміналів Starlink могли отримати доступ особи, пов’язані з "Хезболлою". У 2024 році подібні побоювання виникли щодо хуситів у Ємені.

В обох випадках адміністрація США звернулася до SpaceX із проханням виявити відповідні пристрої та відключити їх. За даними колишніх посадовців, частину терміналів деактивували.

У SpaceX заявляли, що співпрацюють з американськими державними установами, щоб захищати технології та дотримуватися вимог національної безпеки й зовнішньої політики США.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році адміністрація Джо Байдена також закликала компанію розширити використання Starlink для українських військових. Того ж року Вашингтон сприяв доставленню терміналів до Ірану та просив активувати сервіс на тлі протестів після смерті 22-річної іранки курдського походження Махси Аміні.

Адміністрація Трампа розглядала подібні кроки у 2025 та 2026 роках. За даними Reuters, після американо-ізраїльських ударів по Ірану американські посадовці обговорювали з Маском можливість доправлення терміналів і запуску Starlink, щоб поліпшити доступ до інтернету в країні.

Нагадаємо, що 14 жовтня в Україні виникли проблеми з Starlink під час руху. Обмеження зачепили військовий пакет і зірвали низку важливих місій.

Американські медіа писали, що саме Маск особисто наказав обмежити доступ України до Starshield. Інші – наполягали, що це справа Білого дому.

Як писав OBOZ.UA, станом на ранок 24 жовтня обмеження на роботу Starlink в Україні знято чи послаблено. Термінали почали працювати на швидкості 161 км/год.

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