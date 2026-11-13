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В Угорщині розгорілася політична боротьба: Мадяра звинуватили в домашньому насильстві

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read2 хв
2,5 т.
В Угорщині розгорілася політична боротьба: Мадяра звинуватили в домашньому насильстві
Петер Мадяр та Юдіт Варга. Джерело: Колаж OBOZ.UA

В Угорщині проти прем'єр-міністра Петера Мадяра подали вже другу заяву до прокуратури через звинувачення в шантажі та домашньому насильстві щодо його колишньої дружини, ексміністерки юстиції Юдіт Варги. Приводом стали її заяви під час парламентських слухань, де вона розповіла про погрози з боку колишнього чоловіка. 

Про це повідомляє угорське видання Magyar Nemzet. За його інформацією, із заявами до прокуратури звернулися колишня депутатка від партії "Фідес" Ілона Екеш та Іштван Теньї, які вважають, що описані Варгою обставини можуть свідчити про шантаж і психологічне насильство.

У чому звинувачують Петера Мадяра

За версією, викладеною у заяві Ілони Екеш, у січні 2023 року Мадяр нібито таємно записав розмову з Варгою в їхньому спільному будинку. Згодом, як стверджується у зверненні, він використовував цей запис для тиску на колишню дружину.

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Зокрема, Мадяр нібито погрожував оприлюднити запис, звернутися до правоохоронців і домогтися її ув'язнення, якщо Варга продовжить розлучення або не погодиться на вигідні йому умови щодо майна та опіки над дітьми.

У заяві йдеться, що через ці погрози Варга нібито відкладала розлучення та погоджувалася на невигідні для себе умови. Екеш просить прокуратуру розпочати розслідування, перевірити обставини створення запису та з'ясувати, чи не було маніпуляцій з аудіодоріжкою.

Другу заяву подав Іштван Теньї. Він також просить правоохоронців перевірити твердження Варги про тривалий психологічний тиск із боку колишнього чоловіка.

Як справа пов'язана з політичною боротьбою в Угорщині

Нагадаємо, наприкінці березня 2024 року Петер Мадяр оприлюднив запис розмови з Юдіт Варгою, яка на той час уже залишила посаду міністерки юстиції. У записі обговорювалися спроби помічників прем'єр-міністра Віктора Орбана втрутитися у справу про корупцію.

Публікація спричинила масові протести в Угорщині та посилила політичні позиції Мадяра. Його партія "Тиса" згодом здобула високий результат на виборах до Європейського парламенту.

Тепер нові звинувачення з боку Варги знову привернули увагу до особистого конфлікту колишнього подружжя, який уже неодноразово перетинався з політичною боротьбою в країні.

Як повідомляв OBOZ.UA, на початку березня 2024 року Петер Мадяр оприлюднив запис розмови з Юдіт Варгою, в якій йшлося про спроби помічників Віктора Орбана втрутитися в корупційну справу. Ця публікація спровокувала масові вуличні протести. Тисячі людей вийшли на акцію, вимагаючи відставки головного прокурора та прем’єр-міністра країни Віктора Орбана. 

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