В Угорщині молодшого брата Орбана відправили у СІЗО на місяць: у чому його звинувачують

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Вілла за $250 тис., Porsche Cayenne і мільйони на рахунках дружини: що відомо про статки родини прокурора Максима КутергиВілла за $250 тис., Porsche Cayenne і мільйони на рахунках дружини: що відомо про статки родини прокурора Максима Кутерги"Позиція України залишається незмінною": Буданов підбив підсумки переговорів в Абу-Дабі"Позиція України залишається незмінною": Буданов підбив підсумки переговорів в Абу-ДабіНемає тертки – не проблема: як швидко підготувати картоплю на деруниНемає тертки – не проблема: як швидко підготувати картоплю на деруниІлюстрація - продаж автоВ Україні переписали правила продажу авто: хто заплатить 23% податкуВ Україні виставили на продаж активи 5 банківВ Україні виставили на продаж активи одразу 5 банків: список назвІлюстрація - виїзд з України за кордонВиїхати з України до ЄС буде складніше: де на кордоні можуть не пропуститиРосійський чемпіон підло напав у готелі на відомого грузинського бійця UFC в Абу-Дабі. Момент потрапив на відеоРосійський чемпіон підло напав у готелі на відомого грузинського бійця UFC в Абу-Дабі. Момент потрапив на відеоСтудента у Львові зобов’язали відшкодувати академії 1 млн гривень: у чому причинаСтудента у Львові зобов’язали відшкодувати академії 1 млн гривень: у чому причинаСергій КузовльовНаказав розстріляти "Смерчами" житлові квартали Покровська: генералу РФ повідомили про підозру. ФотоВійськові пенсіонери мають право на доплату. Ілюстративне фото.Пенсіонерам нараховуватимуть майже 1 500 грн зверху: хто з українців має право на доплату
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

В Угорщині молодшого брата Орбана відправили у СІЗО на місяць: у чому його звинувачують

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
309
В Угорщині молодшого брата Орбана відправили у СІЗО на місяць: у чому його звинувачують
Арона Орбана заарештували на місяць. Джерело: Telex

Угорський суд погодився з пропозицією прокуратури взяти під варту брата колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Арона. Його відправили до СІЗО на один місяць. Разом з Ароном Орбаном під варту на такий само термін відправлено і його партнерку. Третього фігуранта справи про незаконну візову схему в Угорщині взято "під судовий нагляд" на чотири місяці – він не може залишати країну та мусить носити електронний браслет.

Останній, четвертий підозрюваний на час розслідування залишатиметься на волі. Про це розповіло угорське видання Telex.

Що говорили у суді

Судді погодилися з точкою зору головної прокуратури Будапешта – прокурори запропонували арешт підозрюваних у якості запобіжного заходу, оскільки "злочин має виняткове матеріальне значення" а покарання, яке може бути призначене у разі доведеності – позбавлення волі від п'яти до десяти років – є високим. Ще одним вагомим фактором прокурори назвали те, що "підозрювані мають широку мережу закордонних зв'язків".

Читайте також
Надія ДанищукНадія Данищук
8,5 т.
У Москві відбувся саміт ОДКБ: Вірменію позбавили права голосу в організації
8,5 т.
У Москві відбувся саміт ОДКБ: Вірменію позбавили права голосу в організації
Надія ДанищукНадія Данищук
3,7 т.
Росія хоче укласти з країнами-членами НАТО пакти про ненапад, – Дробінін
3,7 т.
Росія хоче укласти з країнами-членами НАТО пакти про ненапад, – Дробінін
Іван ЧерленськийІван Черленський
1,5 т.
Скільки балістичних ракет на місяць здатен випускати Іран, попри пошкоджену промисловість: у Bloomberg розкрили цифри
1,5 т.
Скільки балістичних ракет на місяць здатен випускати Іран, попри пошкоджену промисловість: у Bloomberg розкрили цифри

Речник Будапештського столичного суду додав, що судді вирішили заарештувати двох підозрюваних через "ризик впливу на процес доказування".

Коли Орбана та його партнерку доставили до суду, жінка закривала обличчя, а Арон Орбан "не намагався ховатися, але й не відповідав на запитання" медіа, зазначає Telex. Адвокатка Арона Орбана повідомила, що її клієнт дав свідчення, і що арешт її підзахисного не обґрунтований.

"Це нісенітниця, що існує ризик втечі, переховування, впливу або навіть знищення доказів у справі", – сказала захисниця Орбана Ева Едіт Шальхаз.

У чому звинувачують Орбана

Молодшого брата колишнього прем'єра Віктора Орбана Арона затримали за підозрою в незаконному переправленні людей через кордон. Щоправда, сам Віктор Орбан назвав затримання свого брата політичною розправою.

Арона Орбана було затримано 9 листопада.А розслідування діяльності брата колишнього прем'єра розпочалось набагато раніше, після появи аудіозапису, на якому Арон Орбан обговорював візові питання з людиною з оточення Віктора Орбана, яка працювала в уряді останнього.

До виборів розслідування просувалося повільно. Співрозмовники Telex вважають, що деякі політичні діячі не хотіли, аби слідчі перевіряли інших учасників візового бізнесу, які мали впливові зв'язки в силових структурах.

Та після виборів правоохоронці активізували слідчі дії. Джерела видання припускають, що метою могло бути якнайшвидше завершення справи, аби вона не вивела на інших впливових осіб.

Як повідомляв OBOZ.UA, також в Угорщині розпочали розслідування щодо колишнього міністра закордонних справ Петера Сіярто та його команди.

Схожі теми
УгорщинаБудапешткорупціякордонсудсудові рішенняВіктор ОрбанВіктор Орбан
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!