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В Туреччині внаслідок ДТП загинула громадянка України: що відомо. Фото

Михайло Левакін
Михайло Левакін
Time to read2 хв
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В Туреччині внаслідок ДТП загинула громадянка України: що відомо. Фото
В ДТП в Аланії загинула українка. Джерело: Gazete Аlanya

В Туреччині, в місті Аланія внаслідок ДТП загинула 34-річна громадянка України. Аварія трапилася вранці у вівторок, 6 жовтня, у районі Оба на бульварі Ататюрка. За даними правоохоронців, автомобіль під керуванням 37-річного місцевого жителя зіткнувся з мотоциклом, яким керував інший 25-річний містянин.

Травми через ДТП отримали лише водій та пасажирка мотоцикла, 34-річна українка Асія Мачкалян. Трохи пізніше вона померла. Про це повідомляють місцеві видання.

Що відомо

Як зазначають в Gazete Аlanya, аварія сталася під ранок, о пів на п’яту годуну. Унаслідок зіткнення авто і мотоциклу останній перекинувся, а його водія та пасажирку "відкинуло на кілька метрів".

В Туреччині внаслідок ДТП загинула громадянка України: що відомо. Фото

ДТП в Аланії. Джерело: Akdeniz Gerçek

Обоє зазнали тяжких травм та були відвезені до Навчально-дослідницької лікарні Аланії.

Унаслідок отриманих травм 34-річна громадянка України Асія Мачкалян, яка була на мотоциклі як пасажирка, померла в лікарні. Лікування водія мотоцикла триває, зазначають місцеві медіа.

Через що трапилась ДТП, не повідомляється навіть попередньо. Проте відомо, що водія автомобіля затримала поліція. Після звернення правоохоронців до магістратського суду, водія заарештували та відправили до в'язниці.

В Туреччині внаслідок ДТП загинула громадянка України: що відомо. Фото

ДТП в Аланії. Джерело: Gazete Аlanya

Так чи так, повідомляється, що "правоохоронці вивчають записи камер відеоспостереження та встановлюють обставини аварії".

Інші ДТП за кордоном

Нагадаємо, що у Молдові в вересні мікроавтобус Mercedes із 20 пасажирами з'їхав із дороги. Унаслідок ДТП постраждали п'ятеро людей. Це сталося на трасі R-15, неподалік села Стирча. 20 пасажирів для такого мікроавтобусу "значно перевищує місткість транспортного засобу".

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у Швейцарії пасажирський автобус із близько 48 людьми врізався в огорожу та перекинувся на бік. ДТП сталася в кантоні Граубюнден під час руху з Цернеца у напрямку Суша. Унаслідок аварії є загиблі та постраждалі.

Мільйони українців вимушено або за власним бажанням перебувають в країнах Євросоюзу. На жаль, частина з них може стати учасником ДТП – в такому разі не можна тікати з місця аварії, а також підписувати документи, складені незнайомою мовою. У Департаменті консульської служби МЗС України радять, перш за все, зберігати спокій та діяти послідовно, дотримуючись чіткого алгоритму дій.

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