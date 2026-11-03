В Ормузькій протоці невідомі атакували танкер російського тіньового флоту: усі подробиці. Відео

В Ормузькій протоці 30 жовтня невідомі атакували танкер російського тіньового флоту LOUISE 1, який Україна внесла до санкційного списку через перевезення російської нафти. До судна з невеликого катера під час руху прикріпили магнітні міни, після вибухів у машинному відділенні виникла пожежа, а танкер тимчасово вийшов з ладу. У липні цього ж року LOUISE 1 атакували українські морські дрони в Чорному морі.

Відео дня

Про це пише Reuters. Видання посилається на три джерела у сфері морської безпеки та Центр координації морських торговельних перевезень Великої Британії (UKMTO)

Спосіб атаки

За даними UKMTO та джерел Reuters, невелике судно наблизилося до LOUISE 1 під час його проходження Ормузькою протокою. З нього до лівого борту танкера прикріпили дві міни-липучки – вибухові пристрої, оснащені сильними магнітами (або спеціальним клейким шаром), що дає змогу вручну чи за допомогою жердин прикріпити їх до будь-якої металевої поверхні. Такі міни обладнані підривником уповільненої дії, що дає час безпечно відійти від об'єкта.

Після вибухів у машинному відділенні почалася пожежа. Танкер тимчасово вийшов із ладу, однак екіпаж зміг загасити вогонь, після чого судно продовжило рух до наступного порту.

На борту перебували 27 членів екіпажу – громадяни Індії. За даними міністра портів, судноплавства та водних шляхів Індії Сарбананди Соновала, ніхто з них не постраждав.

UKMTO також повідомила, що постраждалих немає, пожежу загасили, а екологічних наслідків унаслідок інциденту не зафіксували.

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Хто атакував LOUISE 1 – невідомо

Відповідальності за напад поки що ніхто на себе не взяв.

Reuters зазначає, що це перший відомий успішний випадок застосування мін-липучок проти судна в Ормузькій протоці від початку війни США з Іраном у лютому. У вересні вже була спроба використати такі вибухові пристрої, однак тоді міни не здетонували.

Інцидент стався на тлі серії атак на торговельні судна в Ормузькій протоці та поблизу неї. Протока є одним із ключових світових маршрутів транспортування нафти, тому атаки на судна тут створюють додаткові ризики для міжнародного судноплавства.

Головні історії дня

Грецька група з управління морськими ризиками Marisks зазначила, що можливість невеликого човна наблизитися до танкера, прикріпити вибухівку до його корпусу та відійти створює серйозну загрозу, особливо в завантажених судноплавних районах. Міни-липучки є відносно дешевими та доступними, а спосіб їхнього встановлення – простим і технологічно невибагливим.

LOUISE 1 уже атакували українські морські дрони

Цей самий танкер уже ставав ціллю українських сил. У липні 2026 року LOUISE 1 разом із танкером Banda атакували українські морські дрони в Чорному морі.

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Тоді Служба безпеки України заявила, що судна перевозили російську нафту та були частиною так званого тіньового флоту РФ, який Москва використовує для продовження нафтового експорту в обхід західних обмежень.

Після атаки СБУ оприлюднила відео ураження танкерів.

Танкер перевозив близько мільйона барелів нафти

За даними, які The Insider наводить із посиланням на OSINT-аналітиків, у момент атаки LOUISE 1 перевозив близько 1 млн барелів саудівської нафти.

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LOUISE 1 – танкер класу Suezmax, побудований у 2004 році. Його дедвейт становить близько 159 тисяч тонн, а судно ходить під прапором Панами.

У судноплавних базах оператором судна вказана компанія Aquarius Maritime Ventures, зареєстрована в Панамі.

Як повідомляв OBOZ.UA, у липні 2026 року LOUISE 1 вже зазнавав атаки українських морських безпілотників у Чорному морі. Тоді для атаки застосували морські дрони "Мамай", які продемонстрували високу ефективність навіть під вогнем противника.