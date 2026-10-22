В Італії водії вантажівок вийшли на страйк: що вони вимагають

В Італії водії вантажівок протестують через різке подорожчання пального та вимагають від уряду підтримки для транспортної галузі. Через перебої з перевезеннями в окремих районах виникли проблеми з постачанням товарів до магазинів і супермаркетів.

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Про це повідомляє Corriere della Sera. Зростання вартості пального пов’язане із напруженою ситуацією на Близькому Сході, яка впливає на світові ціни на нафту й газ.

Італійські перевізники протестують через дорогий дизель

У регіонах Кампанія, Базиліката, Калабрія, Молізе та частині Апулії далекобійники продовжують протестувати проти високих цін на пальне. Водії блокують рух на автомагістралі A1 між Римом і Неаполем, а також на державних дорогах. Через перебої з перевезеннями магазини та супермаркети стикаються з нестачею товарів, а на полицях з’являються порожні місця.

На тлі протестів уряд Італії оголосив про фінансову підтримку транспортної галузі. Перевізникам мають виплатити 480 млн євро податкових пільг за заявками до серпня та ще 60 млн євро за вересень і жовтень.

Із січня наступного року планують виділити додаткові 590 млн євро на оновлення автопарку. Ці домовленості допомогли скасувати блокади на Сицилії та частково в Апулії, хоча в окремих районах протести тривають.

Разом з тим влада розглядає можливість запровадження механізму автоматичного коригування транспортних тарифів залежно від зміни вартості дизельного пального. За цією моделлю, яку застосовують в Іспанії, тарифи змінюватимуться відповідно до цін на пальне, а різницю компенсуватимуть замовники перевезень. Однак споживачі побоюються, що це призведе до подорожчання товарів.

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Національні асоціації перевізників загалом позитивно оцінили обіцянки уряду, але наголосили на необхідності швидко перетворити їх на конкретні рішення.

Наразі держава компенсує 70% зростання цін на пальне, зафіксованого від лютого, що відповідає максимально допустимому рівню підтримки в Європі. Наступні переговори щодо подальших заходів заплановані на 27 жовтня.

Паливна криза в Європі

Водночас пальне в Італії продовжує дорожчати. Середня вартість дизеля на автомагістральних АЗС самообслуговування сягнула 2,292 євро за літр, а бензину – 2,045 євро.

Головні історії дня

На тлі напруженості на Близькому Сході ціна на нафту Brent піднімалася до 111 доларів за барель, що є найвищим рівнем за п’ять місяців.

Вартість газу на біржі в Амстердамі також досягла максимуму з грудня 2022 року, а газові сховища Європи заповнені лише на 74,6%, що майже на 16 відсоткових пунктів нижче за середній показник за п’ять років.

Зростання цін на енергоносії може позначитися й на авіаперевезеннях. Генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі прогнозує, що у 2027 році авіаквитки в Європі можуть подорожчати до 20%, оскільки авіакомпанії перекладатимуть частину додаткових витрат на пасажирів.

Як повідомляв OBOZ.UA, у всьому світі різко зростають ціни на дизельне пальне, що завдало відчутного удару по аграрному сектору у найрізноманітніших куточках планети, оскільки саме дизель – одна з основних статей витрат сільгоспвиробників. Тому людство може зіткнутися з глобальною хвилею подорожчання основних продуктів харчування.