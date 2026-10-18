В Італії протестувальники кинулись палити міста, наслідуючи Францію: поліція їх жорстко розігнала. Фото і відео

В Італії у рамках протестів проти високої вартості життя 17 жовтня також відбулися заворушення за прикладом сусідньої Франції. Однак тут силовикам вдалося швидше розігнати агресивно налаштованих демонстрантів.

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Десятки людей були заарештовані, причому багато з них були неповнолітніми. Про це пише ANSA.

"Це мали бути акції протесту проти високої вартості життя, цін на бензин та податкового тиску. Але вони перетворилися на партизанські сутички: Мілан став полем бою, а площа Дуомо опинилася в облозі сотень дуже молодих людей, одягнених у чорне", – сказано в повідомленні.

У Мілані протестувальники спершу змусили поліцію відступити під шквалом петард та пляшок, аж поки не зайняли символічну для міста площу Дуомо.

Сотні розлючених молодиків – багато з яких іноземного походження, але стільки ж й італійців – прибули, самостійно організувавшись, із передмість, околиць, а також з інших провінцій.

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Сутички відбулися також у Турині, Болоньї та Бергамо. У цих містах поліцію теж закидали камінням та петардами.

"У Болоньї сутички зосередилися в районі вокзалу, де група підлітків відокремилася від ходи й почала кидати димові шашки, скляні пляшки, огороджувальні бар’єри та каміння у бік правоохоронців, які у відповідь застосували водомети та сльозогінний газ, щоб розігнати їх", – сказано в повідомленні.

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Реакція уряду на ці заворушення була швидкою та жорсткою.

"Виступати з протестами – це право. Але спалювати й руйнувати наші міста – це не право. Я ще раз звертаюся до опозиції: не будьте двозначними в цьому питанні. Будь-яка ухильність стає виправданням", – заявила прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні. Її підтримали віцепрем’єри.

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Лише в Мілані щонайменше четверо поранених серед правоохоронців та 20 – серед демонстрантів. Відомо про понад 50 затриманих молодих людей, половина з них – неповнолітні.

"Причини протесту були зрозумілі. Насильство проти правоохоронців та серйозні збитки, завдані місту, є невиправданими. Політики можуть вирішити використати цю ситуацію в своїх інтересах, прагнучи здобути підтримку виборців. Або ж мудро подолати цей надзвичайно складний історичний момент: сподіваюся, що вибір буде саме таким", – заявив мер Мілана Джузеппе Сала.

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Що відбувається в інших країнах Європи

Нагадаємо, що в кількох європейських країнах також тривають акції учнів, студентів та освітян, невдоволених скороченням фінансування, нестачею вчителів і запланованими реформами. Причому там учасники протестів виходять на вулиці з палестинськими прапорами та комуністичною символікою.

Так, у Бельгії демонстрації почалися у франкомовній частині країни. Учні, студенти та освітяни виступають проти скорочення фінансування освіти, збільшення навантаження на викладачів і підвищення плати за навчання у вишах.

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В Австрії невдоволення студентів і університетських спільнот пов’язане з можливим скороченням фінансування вищої освіти приблизно на мільярд євро в бюджетному періоді 2028-2030 років.

А у Відні відбулася акція проти заборони носіння хіджабів у школах для дівчат віком до 14 років. У протесті взяли участь представники мусульманських громад, які виступають проти відповідних обмежень.

Як повідомляв OBOZ.UA, 17 жовтня у Франції на вулиці міст вийшли сотні тисяч людей. За даними уряду, йдеться про 550 000 осіб, за словами організаторів – про 800 000 демонстрантів. Протести обʼєднали рух жовтих жилетів, учнів старших класів, студентів, державних службовців і фермерів.

Усі вони вийшли на акцію проти високої вартості життя, вимагаючи підвищення зарплат і пенсій, збільшення фінансування освіти та інших державних послуг. Люди влаштували блокади та демонстрації. У кількох містах Франції спалахнули вуличні заворушення, відомо про пожежі, руйнування та травмованих.