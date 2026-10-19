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В Італії мігранти і неповнолітні намагаються громити магазини: поліція затримала сотні мародерів. Відео

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read2 хв
1,9 т.
В Італії мігранти і неповнолітні намагаються громити магазини: поліція затримала сотні мародерів. Відео
Центр італійського міста Турин. 16 жовтня 2026 року. Джерело: Mauro Ujetto / NurPhoto via Getty Images

Масові протести в Італії загострилися і переросли в сутички й мародерства, зокрема в Мілані, Турині, Болоньї та Бергамо. Лише в Мілані протягом 18 жовтня правоохоронці затримали 271 людину.

Серед 271 фігуранта, доставленого до відділку поліції, 220 були неповнолітніми, 60 іноземцями. Заарештовано 32 (зокрема 13 іноземців і 23 неповнолітніх). На 28 порушників складено протоколи (15 іноземців, 23 неповнолітніх), передає ANSA.

Що відомо про наслідки погромів

Збитки міланським бізнесам 19 жовтня виросли до 1 мільйона євро, хоча ще день тому ця сума була вдвічі меншою. Про це розповів Марко Барб'єрі, генеральний секретар Confcommercio Milano.

"Але проблема в іншому: у втраті доходів від підприємств, змушених закриватися, та від скасування бронювань, які вже починають надходити, особливо від іноземців", – сказав Барб'єрі.

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В Італії мігранти і неповнолітні намагаються громити магазини: поліція затримала сотні мародерів. Відео

Натовп влаштував погром на одній із вулиць. Джерело: Скриншот ролика

У понеділок чимало міланських магазинів залишалися зачиненими або посилювали заходи безпеки. У модному районі міста віконниці багатьох закладів опустили; на вулиці Віа Мандзоні стояв поліцейський фургон, а на вулиці Монтенаполеоне не працювали бутіки кількох брендів, зокрема Chanel, Hermès, Pomellato. На вулиці Монті Гояр один із бізнесів розмістив табличку, яка повідомляла покупцям: "З огляду на протести, ми залишатимемося зачиненими". Серед магазинів, які наважилися на роботу, "панувала атмосфера очікування", пише ANSA.

В Італії мігранти і неповнолітні намагаються громити магазини: поліція затримала сотні мародерів. Відео

Правопорушники під час грабунку магазину в Мілані. Джерело: ANSA

Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети, коли кілька сотень протестувальників у капюшонах підпалювали сміттєві баки та розбивали вітрини. Постраждали мережі Decathlon та Arc'teryx, а також магазин телефонів Vodafone у центрі міста.

В Італії мігранти і неповнолітні намагаються громити магазини: поліція затримала сотні мародерів. Відео

Розбита вітрина. Джерело: ANSA

Влада обіцяє "рішучу відповідь"

19 жовтня прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні провела у своїй римській резиденції Палаццо Кіджі саміт із питань громадського порядку.

На фоні масових заворушень її уряд вивчає технічні рішення, які мають допомогти в боротьбі з правопорушниками і "дати рішучу відповідь" на погроми.

Джерела ANSA заявили, що чиновники доповнюють законопроєкт про безпеку, котрий уже розглядається італійським Сенатом. Зокрема, не виключений варіант встановлення блокпостів.

"Існує реальна ймовірність, що відповідний документ буде направлено на розгляд Ради міністрів найближчим часом, можливо, вже завтра (у вівторок. – Ред.)," – повідомили журналісти.

Нагадаємо: Мелоні зазначала, що громадяни мають право на протести. "Але спалювати й руйнувати наші міста – це не право. Я ще раз звертаюся до опозиції: не будьте двозначними щодо цього. Будь-яке ухиляння стає виправданням", – зверталася прем'єрка до італійців.

В Італії мігранти і неповнолітні намагаються громити магазини: поліція затримала сотні мародерів. Відео

Вулиця поблизу історичної площі П'яцца Кордузіо (Мілан). Джерело: ANSA

Як раніше писав OBOZ.UA, у Франції планують запровадити часткову комендантську годину в окремих районах після серйозних сутичок із поліцією, погромів і мародерства протестувальників. Прем'єр-міністр Себастьєн Лекорню доручив місцевій владі опрацювати відповідні заходи, щоб відновити громадський порядок і захистити бізнес.

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