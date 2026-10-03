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В Іспанії тисячі людей вийшли на протести: що вимагають

Михайло Левакін
Михайло Левакін
Time to read3 хв
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В Іспанії тисячі людей вийшли на протести: що вимагають
В Іспанії тривають протести через житло. Джерело: Pulse Geo News/Facebook колаж OBOZ.UA

В Іспанії вже третій день тривають протести у всіх містах країни. Тисячі людей виходять на вулиці, вимагаючи посилити захист орендарів та зупинити зростання вартості житла. Протести проходять на тлі провалу в парламенті урядової пропозиції виходу з кризи.

На суботу, 3 жовтня, організатори протестів планували близько 50 маршів, зокрема в Мадриді, Барселоні та Валенсії, повідомляє BBC. Але акцій протесту значно більше, зазначають іспанські медіа з місць подій.

Сутички з правоохоронцями

Вважається, що найбільша демонстрація відбувається прямо зараз у іспанській столиці Мадриді. Профспілка орендарів міста – вони є співорганізаторами протестних акцій, – стверджує, що зараз на вулицях Мадрида 500 тисяч демонстрантів, тоді як урядовці (і правоохоронці) називають значно менше число – 70 тисяч.

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У Мадриді поки що сутички з поліцією не фіксувалися. А у Валенсії між деякими протестувальниками та правоохоронцями виникли бійки після того, як люди намагалися кидати різні речі в поліцейських.

В Іспанії тисячі людей вийшли на протести: що вимагають

Протести в Іспанії, 3 жовтня. Джерело: Pulse Geo News/Facebook

Пізніше стало відомо, що правоохоронці у Валенсії застосували гумові кулі.

Через що протести

Причиною нового сплеску протестів стала житлова криза. Але спонукала людей вийти на вулиці резонансна історія виселення 87-річної жінки.

Минулого місяця вона втратила помешкання, оскільки не змогла сплачувати різко підвищену орендну плату.

В Іспанії тисячі людей вийшли на протести: що вимагають

Протести в Іспанії, 3 жовтня. Джерело: Pulse Geo News/Facebook

Про долю цієї жінки кілька мовників країни показали репортажи. Після цього по всій країні почалися акції з вимогами знизити орендну плату, припинити виселення та заборонити інвестиційним фондам купувати житло.

Що каже влада

На тлі історії з виселенням 87-річної жінки уряд Педро Санчеса запропонував надзвичайні заходи для реагування на кризу, однак парламент їх не підтримав.

В Іспанії тисячі людей вийшли на протести: що вимагають

Протести в Іспанії, 3 жовтня. Джерело: Pulse Geo News/Facebook

Перший запропонований указ включав призупинення виселення вразливих орендарів до 2030 року, дворічне продовження договорів оренди, термін дії яких закінчується до 2028 року, підвищення податків на туристичні апартаменти тощо.

В Іспанії тисячі людей вийшли на протести: що вимагають

Протести в Іспанії, 3 жовтня. Джерело: Pulse Geo News/Facebook

Другий указ передбачав автоматичне поновлення договорів оренди, що є головною вимогою профспілки орендарів житла та кількох лівих партій.

В Іспанії тисячі людей вийшли на протести: що вимагають

Протести в Іспанії, 3 жовтня. Джерело: Pulse Geo News/Facebook

Так чи так, парламент не прийняв пропозиції уряду. Мадридський союз орендарів стверджує, що навіть ці пропозиції були недостатніми, а їхнє відхилення "поглиблює житлову кризу, яка коштує робітничому класу життя".

Як повідомляв OBOZ.UA, у північному іспанському регіоні Ла-Ріоха діє програма фінансової підтримки молодих людей, які хочуть придбати або створити власне житло в невеликих населених пунктах. Залежно від чисельності населення громади субсидія може покривати від 20% до 40% вартості нерухомості.

Нагадаємо, що у Франції протести, які почалися ще в середині вересні, вже переросли в масові заворушення. Станом на сьогодні внаслідок сутичок вже є десятки постраждалих, серед яких і правоохоронці.

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