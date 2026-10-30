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В Іспанії стався вибух на заводі боєприпасів, який постачає продукцію в Україну: є постраждалі

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
195
В Іспанії стався вибух на заводі боєприпасів, який постачає продукцію в Україну: є постраждалі
В іспанській Гранаді стався вибух на заводі боєприпасів. Джерело: Front_ukrainian / X

У п'ятницю вранці, 30 жовтня, в іспанському муніципалітеті Гранада пролунав гучний вибух на заводі з виробництва боєприпасів. Підприємство постачає Україні боєприпаси з початку повномасштабної війни.

Причини НП не зазначають. Внаслідок вибуху на заводі відомо про трьох постраждалих. Про це повідомило видання ABC. 

Що відомо 

Вибух на заводі El Fargue на околиці Гранади пролунав 30 жовтня близько 9-ї ранку за місцевим часом. На підприємстві працює близько 300 людей. Місцева поліція Гранади зазначила, що вибух стався в обмеженій зоні, де теоретично нікого не повинно бути.

Джерела повідомили, що вибух пролунав під час планового випробування на заводі. Також додали, що територія, де стався вибух, була оточена, і поблизу нікого не було.

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Втім, наразі відомо про трьох постраждалих, які дістали легкі травми. Зокрема, вони отримали пошкодження слуху внаслідок вибуху. Наразі вони перебувають у лікарні для обстеження.

Зазначається, що завод належить словацькій групі MSM, його працівники щодня проходять перевірки безпеки та металошукачі, а також їм заборонено проносити мобільні телефони всередину.

З початку вторгнення в Україну компанія зосередилася переважно на виробництві боєприпасів для постачання Україні.

Повідомляється, що це вже другий інцидент на заводі за трохи більше ніж два тижні.

"13 жовтня регіональний уряд Андалусії активував передаварійний режим після того, як вантажівка, що перевозила небезпечні матеріали, перекинулася на дорозі Ель-Фарге. Транспортний засіб, що потрапив в аварію, належить заводу з виробництва боєприпасів, розташованому в цьому районі, і перевозив мінометні снаряди", – йдеться в матеріалі.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що вранці 28 жовтня в Іспанії зіткнулися два поїзди, які прямували між Лос-Єбенесом та Урдою (Толедо). Внаслідок аварії перекинулись чотири вагони, загинуло щонайменше 68 людей і 107 постраждалих госпіталізовано, з яких 18 у важкому стані.

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