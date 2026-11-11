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В Іспанії проходять наймасовіші протести за останні 14 років: чим незадоволені люди. Фото і відео

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read2 хв
378
В Іспанії проходять наймасовіші протести за останні 14 років: чим незадоволені люди. Фото і відео
В Іспанії відбувся загальнонаціональний страйк

У середу, 11 листопада, в Іспанії вперше з 2012 року відбувся 24-годинний загальнонаціональний страйк, участь у якому взяли чотири мільйони робітників. Люди вийшли на вулиці своїх міст попри штормову погоду, аби висловити своє невдоволення цінами на житло.

Про це пише Reuters. Страйк був організований двома найбільшими профспілками Іспанії – UGT та CCOO, які представляють понад мільйон працівників. Його підтримали асоціації орендарів, обурені зростанням орендної плати та випадками виселення.

Зокрема, цей страйк став наслідком кількатижневих демонстрацій, спричинених виселенням та подальшою смертю 87-річної жінки в Мадриді.

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Іспанці вимагали гідної заробітної плати та адекватних цін на житло в умовах зростання вартості життя. Зараз все менше людей можуть дозволити собі придбати житло, тож попит на оренду в країні різко зріс, що створює тиск на цей ринок.

За даними центрального банку, в Іспанії дефіцит житлової нерухомості становить близько 750 000 будинків, і до 2028 року цей показник зросте до понад мільйона. Як повідомляє Молодіжна рада Іспанії, середня вартість оренди, що становить 1176 євро, дорівнює приблизно 98,7% середньої місячної зарплати молодої людини.

До полудня поліція повідомила про 40 затримань у зв’язку з 476 інцидентами, пов’язаними із загальним страйком. Зокрема, йдеться про блокування офісів та промислових комплексів, а також підпали сміттєвих контейнерів.

Профспілки заявили, що подадуть скаргу на "непропорційну" реакцію під час поліцейської операції із застосуванням сльозогінного газу та кийків, внаслідок якої 20 протестувальників отримали поранення.

В Іспанії проходять наймасовіші протести за останні 14 років: чим незадоволені люди. Фото і відео

Відбулися затримання

У профспілках назвали страйк успішним, незважаючи на нерівномірну участь по всій Іспанії. Найбільшою була активність людей у прибережних регіонах, де житлове питання є особливо гострим.

В Іспанії проходять наймасовіші протести за останні 14 років: чим незадоволені люди. Фото і відео

Велика демонстрація у Валенсії

Тим часом Анхела де Мігель, віцепрезидентка головної іспанської бізнес-асоціації CEOE, заявила, що страйк був контрпродуктивним. За її словами, криза на ринку житла також негативно позначилася на малому бізнесі, адже дефіцит житла ускладнював процес найму працівників.

Вона сказала, що рішення полягає в будівництві більшої кількості будинків та зниженні податків на будівництво та процес купівлі житла.

Як повідомляв OBOZ.UA, оренда однокімнатної квартири в центральних районах Києва, Львова та Івано-Франківська забирає від 76% до 86% середньої зарплати, а Львів за цим показником наблизився до Барселони та Мадрида, де на житло витрачають близько 74% доходу. За орієнтиром Ради ЄС, оренда не повинна перевищувати 30% заробітку, однак у найбільших українських містах витрати на житло значно перевищують цей рівень.

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