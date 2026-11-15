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В Естонії невідомі намагалися підпалити будівлю оборонного підприємства: підозрюють слід ГРУ

Анна ПавловаАнна Павлова
Time to read2 хв
267
В Естонії невідомі намагалися підпалити будівлю оборонного підприємства: підозрюють слід ГРУ
Мета атак – посіяти страх у суспільстві та серед підприємців

У ніч на суботу, 14 листопада, у Віймсі (Естонія) було здійснено спробу підпалу будівлі підприємства оборонної промисловості Threod. У диверсії підозрюють російську розвідку.

Втім зазначається, що зловмисникам не вдалося довести задумане до кінця завдяки втручанню власної служби охорони компанії. Про це повідомила генеральний прокурор Астрід Асі. Її цитує видання ERR. У Федеральній поліції Естонії пізніше також підтвердили цю інформацію і зазначили, що усі підозрювані у підпалі вже були затримані.

В Естонії невідомі намагалися підпалити будівлю оборонного підприємства: підозрюють слід ГРУ

Усі підозрювані у підпалі були затримані. Джерело: Скріншот

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Контррозвідка Естонії підтвердила причетність Росії до цього інциденту. Координацією займалася російська військова розвідка (ГРУ).

"Це була чергова спроба Росії зробити акт саботажу в Естонії", – йдеться у заяві.

Підприємство не зазнало серйозних пошкоджень. Ключову роль у запобіганні масштабним збиткам відіграли готовність самої компанії та оперативні дії охоронця. Ніхто не постраждав. Незважаючи на збитки, завдані будівлі Threod, виробничі та логістичні потужності підприємства не були порушені.

Генпрокурор країни також повідомила, що справа розслідується за статтею Пенітенціарного кодексу, яка стосується спрямованої проти безпеки Естонської Республіки діяльності за завданням розвідки або служби безпеки іноземної держави, включаючи збирання інформації або пошкодження майна.

"Прокуратура направила до суду клопотання про взяття під варту п'яти підозрюваних. Завдання кримінального провадження тепер – з'ясувати обставини організації нападу, ролі учасників та можливі зв'язки з іншими особами", – додала Асі.

Початкові процесуальні дії на об'єкті у Віймсі були проведені 14 листопада, незабаром після інциденту.

Паллосон зазначив, що в рамках цього розслідування латвійська служба безпеки VDD і прокуратура Латвії зробили важливий внесок у швидке встановлення обставин, пов'язаних із подією.

За оцінкою Поліції безпеки, підприємства оборонної промисловості як у Естонії, і на європейському рівні загалом перебувають у зору спецслужб Росії. Мета атак – посіяти страх у суспільстві та серед підприємців, порушити та послабити виробництво та технологічний розвиток оборонних підприємств, а також перешкодити постачанню їх продукції та технологій в Україну.

Threod виробляє, крім іншого, як розвідувальні, так і ударні дрони великої дальності.

Нагадаємо, що країни Балтії вже тривалий час називають наступними потенційними цілями російської агресії. Більше того, в Естонії та Латвії путінський режим, можливо, вже визначився з конкретними цілями нападу.

Як раніше повідомляв OBOZ.UA, диктатор Володимир Путін та його оточення регулярно заперечують наміри Росії напасти на Європу – і водночас погрожують ядерною зброєю. Все це є частиною системної кампанії РФ із залякування європейських країн з метою підірвати підтримку Україні. Втім, за даними Служби зовнішньої розвідки, Москва розглядає можливість збройного протистояння з Європою як один із сценаріїв військових конфліктів до 2045 року.

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