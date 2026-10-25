В Альпах згоріла колишня резиденція Гітлера ''Орлине гніздо'': поліція підозрює підпал. Фото і відео

Пожежа спалахнула в будівлі колишньої резиденції Гітлера "Орлине гніздо" на вершині гори в Баварських Альпах. Правоохоронці затримали 33-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі.

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Рятувальники отримали сигнал про пожежу близько 21:15 у п’ятницю, 23 жовтня, в районі Берхтесгадена на південному сході Німеччини. Як повідомляє AP News, гасіння ускладнили сніг, сильний вітер і важкодоступне розташування будівлі.

Підозрюваного затримали на мотоциклі, коли він їхав гірською дорогою назустріч поліцейським і пожежникам, які прямували до місця займання.

За даними прокуратури, затриманий є громадянином Німеччини, йому 33 роки. Він має зв’язки з районом Берхтесгадена, однак зараз там не проживає.

Під час допиту правоохоронці помітили в чоловіка ознаки психічного захворювання. Його мали направити до психіатричного закладу. Водночас слідчі планують перевірити, чи міг підпал мати політичний мотив з огляду на історію будівлі.

Поліція заявила, що наразі немає ознак причетності до пожежі інших людей.

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Гасіння ускладнив сніг

Пожежникам довелося працювати за складних погодних умов. Дощ перейшов у перший за сезон значний снігопад, а сильний вітер ускладнював боротьбу з вогнем.

Після кількох годин роботи рятувальники вночі залишили місце пожежі. У суботу вони сподівалися завершити роботи, однак зайти всередину будівлі не могли через небезпеку падіння конструкцій та інших матеріалів.

За інформацією влади, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

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Що відомо про резиденцію

Будівля, відома німецькою як Кельштайнгаус (Kehlsteinhaus), розташована на скелі на висоті 1834 метри над рівнем моря. Її збудували для Адольфа Гітлера, однак нацистський диктатор бував там рідко.

Дістатися до комплексу можна гірською дорогою, яка проходить через кілька тунелів. Від її кінця до будівлі веде ліфт, прокладений усередині скелі. Дорога закрита для звичайного автомобільного руху, але вдень нею користуються автобуси, які перевозять відвідувачів.

З 1952 року в будівлі працюють кафе та ресторан. Також там облаштована виставка, присвячена її історії.

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Неподалік розташовувалася інша резиденція Гітлера – Бергхоф. Її руїни підірвали в 1952 році.

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