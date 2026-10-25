В Альпах згоріла колишня резиденція Гітлера ''Орлине гніздо'': поліція підозрює підпал. Фото і відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиТерміновий збір для піхотинців Третьої штурмової бригади: залишилось зібрати 9 тис. грн ($200)Хороші перспективи для України: в Reuters оцінили, як перемога демократів на виборах може поламати плани ТрампаХороші перспективи для України: в Reuters оцінили, як перемога демократів на виборах може поламати плани ТрампаМаксиму Галкіну помстилися за "підтримку війни": гуморист скинув провину на владу ТуреччиниМаксиму Галкіну помстилися за "підтримку війни": гуморист скинув провину на владу ТуреччиниУкраїнські АЗС переписали ціни на бензинЦіни на АЗС можуть знову переписати: яку вартість бензину очікувати українцямМосква проведе історичний чемпіонат світу. Названо федерацію, яка першою з 2022 року віддала Росії світовий турнір з олімпійського виду спортуМосква проведе історичний чемпіонат світу. Названо федерацію, яка першою з 2022 року віддала Росії світовий турнір з олімпійського виду спортуТрампу потрібна роль миротворця: Портніков озвучив вирок майбутнім переговорам України, США та РФТрампу потрібна роль миротворця: Портніков озвучив вирок майбутнім переговорам України, США та РФДеяким українцям можуть скоротити пенсії. Ілюстративне фото.Дехто з пенсіонерів може залишитись без доплат: у яких випадках Пенсійний фонд припинить виплати"Місія в один кінець": бійці 225 ОШП взяли в полон окупанта, який йшов знімати відео про "перемогу" на Запоріжжі. Відео"Місія в один кінець": бійці 225 ОШП взяли в полон окупанта, який йшов знімати відео про "перемогу" на Запоріжжі. ВідеоНайдорожча картина у світі може виявитися фальсифікацією: що побачив ШІ на роботі да ВінчіНайдорожча картина у світі може виявитися фальсифікацією: що побачив ШІ на роботі да ВінчіВ Японії знайшли фігурку жінки-шаманки віком 1 500 років із таємничим предметом в руках. ФотоВ Японії знайшли фігурку жінки-шаманки віком 1 500 років із таємничим предметом в руках. Фото

В Альпах згоріла колишня резиденція Гітлера "Орлине гніздо": поліція підозрює підпал. Фото і відео

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read2 хв
465
В Альпах згоріла колишня резиденція Гітлера "Орлине гніздо": поліція підозрює підпал. Фото і відео
Будівля Кельштайнгаус розташована на скелі на висоті 1834 метри

Пожежа спалахнула в будівлі колишньої резиденції Гітлера "Орлине гніздо" на вершині гори в Баварських Альпах. Правоохоронці затримали 33-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі.

Рятувальники отримали сигнал про пожежу близько 21:15 у п’ятницю, 23 жовтня, в районі Берхтесгадена на південному сході Німеччини. Як повідомляє AP News, гасіння ускладнили сніг, сильний вітер і важкодоступне розташування будівлі.

Підозрюваного затримали на мотоциклі, коли він їхав гірською дорогою назустріч поліцейським і пожежникам, які прямували до місця займання.

Читайте також
Іван ЧерленськийІван Черленський
5,1 т.
Норвезький депутат контрабандою відправив до України дрони з тепловізорами, а згодом домігся зміни відповідного закону
5,1 т.
Норвезький депутат контрабандою відправив до України дрони з тепловізорами, а згодом домігся зміни відповідного закону
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
2,1 т.
Трамп, Путін і Сі Цзіньпін хочуть розділити світ на сфери впливу – The Guardian
2,1 т.
Трамп, Путін і Сі Цзіньпін хочуть розділити світ на сфери впливу – The Guardian
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
2,1 т.
Є трохи більше 1000 днів: міністр оборони Британії закликав пришвидшити підготовку до війни
2,1 т.
Є трохи більше 1000 днів: міністр оборони Британії закликав пришвидшити підготовку до війни

За даними прокуратури, затриманий є громадянином Німеччини, йому 33 роки. Він має зв’язки з районом Берхтесгадена, однак зараз там не проживає.

Під час допиту правоохоронці помітили в чоловіка ознаки психічного захворювання. Його мали направити до психіатричного закладу. Водночас слідчі планують перевірити, чи міг підпал мати політичний мотив з огляду на історію будівлі.

Поліція заявила, що наразі немає ознак причетності до пожежі інших людей.

В Альпах згоріла колишня резиденція Гітлера ''Орлине гніздо'': поліція підозрює підпал. Фото і відео

У Німеччині згоріла резиденція Гітлера Орлине гніздо. Джерело: AP

Гасіння ускладнив сніг

Пожежникам довелося працювати за складних погодних умов. Дощ перейшов у перший за сезон значний снігопад, а сильний вітер ускладнював боротьбу з вогнем.

Після кількох годин роботи рятувальники вночі залишили місце пожежі. У суботу вони сподівалися завершити роботи, однак зайти всередину будівлі не могли через небезпеку падіння конструкцій та інших матеріалів.

За інформацією влади, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

В Альпах згоріла колишня резиденція Гітлера ''Орлине гніздо'': поліція підозрює підпал. Фото і відео

У Німеччині згоріла резиденція Гітлера Орлине гніздо. Джерело: AP

Що відомо про резиденцію

Будівля, відома німецькою як Кельштайнгаус (Kehlsteinhaus), розташована на скелі на висоті 1834 метри над рівнем моря. Її збудували для Адольфа Гітлера, однак нацистський диктатор бував там рідко.

Дістатися до комплексу можна гірською дорогою, яка проходить через кілька тунелів. Від її кінця до будівлі веде ліфт, прокладений усередині скелі. Дорога закрита для звичайного автомобільного руху, але вдень нею користуються автобуси, які перевозять відвідувачів.

З 1952 року в будівлі працюють кафе та ресторан. Також там облаштована виставка, присвячена її історії.

Неподалік розташовувалася інша резиденція Гітлера – Бергхоф. Її руїни підірвали в 1952 році.

В Альпах згоріла колишня резиденція Гітлера ''Орлине гніздо'': поліція підозрює підпал. Фото і відео

У Німеччині згоріла резиденція Гітлера Орлине гніздо. Джерело: AP

В Альпах згоріла колишня резиденція Гітлера ''Орлине гніздо'': поліція підозрює підпал. Фото і відео

У Німеччині згоріла резиденція Гітлера Орлине гніздо. Джерело: AP

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у Німеччині від початку року зафіксували понад тисячу підозрілих дронів і понад сотню спроб диверсій.

Схожі теми
НімеччинапожежаІсторіяАдольф Гітлер (Adolf Hitler)Адольф Гітлер (Adolf Hitler)
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!