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В аеропорту Японії загорівся український Ан-124 "Руслан": що сталося. Фото і відео

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
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1,9 т.
В аеропорту Японії загорівся український Ан-124 "Руслан": що сталося. Фото і відео
Авіадиспетчери вчасно помітили ознаки пожежі

У міжнародному аеропорту Тюбу (Японія) загорівся український вантажний літак Ан-124 "Руслан". Інцидент стався 22 жовтня під час приземлення борту.

Авіадиспетчери вчасно помітили ознаки пожежі, а екстрені служби швидко загасили вогонь. Про це повідомляє NHK.

Подробиці інциденту

Займання українського вантажного літака Ан-124 "Руслан" сталося близько 19:20. Авіадиспетчери оперативно виявили ознаки пожежі, після чого полум’я швидко загасили, на щастя, обійшлося без постраждалих.

В аеропорту Японії загорівся український Ан-124 ''Руслан'': що сталося. Фото і відео

Екстрені служби швидко загасили вогонь. Джерело: Х/FL360aero

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Повітряне судно самостійно дісталося місця стоянки.

Після події злітно-посадкову смугу закрили на 15 хвилин, щоб екстрені служби могли оглянути місце інциденту. Згодом аеропорт відновив роботу у звичайному режимі.

В аеропорту Японії загорівся український Ан-124 ''Руслан'': що сталося. Фото і відео

Екстрені служби швидко загасили вогонь. Джерело: Х/FL360aero

Інформації про вантаж на борту та можливі пошкодження літака наразі немає, а "Авіалінії Антонова" поки не надали коментарів. Відомо, що цей літак почав виконувати рейси до аеропорту Тюбу близько місяця тому.

Нагадаємо, на початку серпня в німецькому аеропорту Лейпциг/Галле було оголошено тривогу через виявлення дрона з детонатором, який лежав поблизу українського вантажного літака Ан-124 "Руслан". Через інцидент польоти тимчасово призупинили, а під час зльоту у машину врізався невідомий предмет.

Як писав OBOZ.UA, згодом у ході розслідування на дроні, який виявили біля українських транспортних літаків, знайшли сліди ДНК. Ця ж ДНК раніше вже фігурувала в одному з розслідувань у Литві.

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аеропортлітакпожежаЯпонія"Антонов"
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