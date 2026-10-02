В аеропорту, через який літає Зеленський, оголосили тривогу і евакуювали людей: що відбувається. Відео

У Кишинівському міжнародному аеропорту тимчасово евакуювали пасажирів і персонал через повідомлення про можливе мінування. Через перевірку також призупинили реєстрацію на рейси, а заплановані вильоти можуть змінити.

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Міжнародний аеропорт "Еуджен Доґа" – Кишинів повідомив про оголошену тривогу через можливе мінування. Працівники аеропорту разом із прикордонниками оперативно евакуювали людей із будівлі, а на місце направили спеціалізовані підрозділи Міністерства внутрішніх справ Молдови.

Наразі інформацію про можливе мінування перевіряють відповідні служби. В аеропорту закликали пасажирів зберігати спокій і виконувати вказівки працівників та представників влади.

"Процедура реєстрації призупинена, і можливі зміни запланованих рейсів", – йдеться в повідомленні аеропорту.

Аеропорт також звернувся до пасажирів, які мають запланований на сьогодні рейс, із проханням перевіряти його статус на онлайн-табло.

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Через проведення перевірки можливі зміни у розкладі польотів. Реєстрацію на рейси поки не проводять.

В аеропорту зазначили, що про подальший розвиток ситуації повідомлять додатково. Пасажирів просять стежити за актуальною інформацією та дотримуватися інструкцій служб, які працюють на місці.

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