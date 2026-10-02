В аеропорту, через який літає Зеленський, оголосили тривогу і евакуювали людей: що відбувається. Відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
29 років без голів. Україна – Північна Ірландія: онлайн-трансляція матчу лідерів групи Ліги націй29 років без голів. Україна – Північна Ірландія: онлайн-трансляція матчу лідерів групи Ліги наційШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріРосія оголосила у міжнародний розшук Федорова, Резнікова, Іващенка і "Мадяра": які звинувачення вигадалаРосія оголосила у міжнародний розшук Федорова, Резнікова, Іващенка і "Мадяра": які звинувачення вигадалаКинув усе в РФ і зник з радарів: режисер розповів про зірку російських серіалів, який приєднався до ЗСУКинув усе в РФ і зник з радарів: режисер розповів про зірку російських серіалів, який приєднався до ЗСУІлюстрація - жінка за кермом автоУкраїнці масово купують машини "за 1 гривню": яка схема краде в бюджету мільярдиПСЖ ухвалив рішення позбутися футболіста збірної України – ЗМІПСЖ ухвалив рішення позбутися футболіста збірної України – ЗМІНа "20-річних" українців масово реєстрували десятки фірмНа "20-річних" українців масово реєстрували десятки фірм, після чого переписували їх на узбеків: усі подробиціІлюстрація - міська архітектураНа заході України почався ажіотаж із квартирами: попит злетів у 5 разів, а нерухомості меншаєУ Казахстані за запитом Росії затримали українку, яка приїхала забрати онука: у чому її звинувачуютьУ Казахстані за запитом Росії затримали українку, яка приїхала забрати онука: у чому її звинувачуютьПаспорти України не оформлюють вже 5 днівСтосується всіх, хто оформлює паспорти України за кордоном: що важливо знати

В аеропорту, через який літає Зеленський, оголосили тривогу і евакуювали людей: що відбувається. Відео

Андрій Колотовкін
Андрій Колотовкін
Time to read1 хв
icon 3,0 т.
В аеропорту, через який літає Зеленський, оголосили тривогу і евакуювали людей: що відбувається. Відео
Міжнародний аеропорт Кишинева імені Еуджена Доґи. Джерело: facebook.com/AirportChisinau

У Кишинівському міжнародному аеропорту тимчасово евакуювали пасажирів і персонал через повідомлення про можливе мінування. Через перевірку також призупинили реєстрацію на рейси, а заплановані вильоти можуть змінити.

Міжнародний аеропорт "Еуджен Доґа" – Кишинів повідомив про оголошену тривогу через можливе мінування. Працівники аеропорту разом із прикордонниками оперативно евакуювали людей із будівлі, а на місце направили спеціалізовані підрозділи Міністерства внутрішніх справ Молдови.

В аеропорту, через який літає Зеленський, оголосили тривогу і евакуювали людей: що відбувається. Відео

Міжнародний аеропорт «Еуджен Дога». Джерело: t.me/chisinauairport

Читайте також
Іван ЧерленськийІван Черленський
icon 9,3 т.
"Фараонські амбіції": Сікорський висміяв Навроцького через ім'я його коня і згадав Януковича та Орбана
icon 9,3 т.
"Фараонські амбіції": Сікорський висміяв Навроцького через ім'я його коня і згадав Януковича та Орбана
Іван ЧерленськийІван Черленський
icon 2,9 т.
Страти призупинили: стало відомо, в якому стані жінка в Теннессі, яка отримала дві смертельні ін'єкції
icon 2,9 т.
Страти призупинили: стало відомо, в якому стані жінка в Теннессі, яка отримала дві смертельні ін'єкції
Іван ЧерленськийІван Черленський
icon 2,8 т.
Росія збільшує військові видатки: у Bloomberg пояснили, до чого готується Путін
icon 2,8 т.
Росія збільшує військові видатки: у Bloomberg пояснили, до чого готується Путін

Наразі інформацію про можливе мінування перевіряють відповідні служби. В аеропорту закликали пасажирів зберігати спокій і виконувати вказівки працівників та представників влади.

"Процедура реєстрації призупинена, і можливі зміни запланованих рейсів", – йдеться в повідомленні аеропорту.

Аеропорт також звернувся до пасажирів, які мають запланований на сьогодні рейс, із проханням перевіряти його статус на онлайн-табло.

Через проведення перевірки можливі зміни у розкладі польотів. Реєстрацію на рейси поки не проводять.

В аеропорту зазначили, що про подальший розвиток ситуації повідомлять додатково. Пасажирів просять стежити за актуальною інформацією та дотримуватися інструкцій служб, які працюють на місці.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як у Молдову і Румунію під час атаки РФ на Україну залітали дрони, один із них впав.

Схожі теми
аеропортКишинівМолдова
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись