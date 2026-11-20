Російській активістці під час бесіди в аеропорту Берліна запропонували підписати угоду про співпрацю з Федеральною розвідувальною службою Німеччини (BND). Жінка відмовилася, після чого їй заборонили в'їзд до Шенгенської зони через нібито загрозу національній безпеці країни.

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Про цей випадок розповів координатор "Консулів Антивоєнного комітету" Андрій Пивоваров. За його словами, представники німецької розвідки під час розмови, зокрема, запитували росіянку, кого вона підозрює у співпраці з російськими спецслужбами.

Перевірки в аеропорту

Цей випадок стався на тлі повідомлень про додаткові перевірки громадян Росії, які прибувають до Німеччини через аеропорт Берліна. Минулого тижня видання "Холод" розповіло про двох росіянок, яких після паспортного контролю запросили на окремі бесіди.

Одну з жінок протягом приблизно години розпитували про мобілізацію, родичів у Росії, зростання цін та її ставлення до подій у країні. Інша росіянка, яка поверталася до Німеччини 4 листопада, відмовилася від розмови, дізнавшись, що вона добровільна. Після цього їй повернули документи й дозволили залишити аеропорт.

Інші випадки

Хто саме проводить такі бесіди, достеменно невідомо. У пресслужбі берлінського аеропорту виданню "Холод" заявили, що опитування іноземних громадян не належать до повноважень працівників летовища, та порадили звернутися до поліції. На момент публікації матеріалу правоохоронці не відповіли на запит журналістів.

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Ще один схожий випадок стався 10 вересня. Як повідомило видання "Важливі історії", тоді 26-річну росіянку, яка поверталася з Грузії до Німеччини, запросили до окремої кімнати в аеропорту Берліна.

Дівчину розпитували про родичів, ставлення до еміграції та можливі зв'язки з російськими військовими або розвідкою. Після бесіди їй дозволили в'їхати до країни.

Водночас у вересні Міністерство закордонних справ Німеччини заявило про необхідність подальшого скорочення видачі туристичних віз громадянам Росії. У відомстві також повідомили про посилені перевірки тих, хто в'їжджає до країни, однак критерії таких перевірок не розкрили.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у Німеччині хочуть посилити умови отримання громадянства й обмежити видачу других паспортів.