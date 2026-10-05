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Уже не жарти? Чому в Канаді заговорили про ризики вторгнення США  і чи ймовірний такий сценарій – ВВС

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read3 хв
icon 483
Уже не жарти? Чому в Канаді заговорили про ризики вторгнення США  і чи ймовірний такий сценарій – ВВС
Канада вже готувалася до війни зі США. Джерело: La Presse canadienne / Christopher Katsarov

Канада почала враховувати навіть малоймовірний сценарій військового вторгнення США. Прем'єр-міністр Марк Карні заявив, що ризик такого розвитку подій украй низький, однак країна має бути готовою до різних можливостей.

На тлі заяв президента США Дональда Трампа про бажання зробити Канаду 51-м штатом канадські військові провели навчання, які моделюють напад США. Водночас військові експерти вважають таке вторгнення практично немислимим, про це пише BBC.

Чому Канада заговорила про напад США

Карні розповів The New York Times, що підготувався до сценарію можливого вторгнення США, назвавши це "управлінням ризиками".

На тлі глобальних мит Трампа та його заяв про Канаду як 51-й штат країна вирішила провести військові навчання з моделюванням американського нападу.

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Водночас у 2025 році Трамп заявляв, що вкрай малоймовірно, що США коли-небудь застосують силу проти Канади. У Білому домі також заявили, що президент США зробив більше, ніж будь-хто інший, для захисту Канади.

Чому вторгнення вважають малоймовірним

Генерал-лейтенант Крістофер Коутс, колишній офіцер Королівських військово-повітряних сил Канади, заявив, що війна між двома країнами була б складною і практично немислимою.

Канада та США є членами НАТО, проводять спільні місії з оборони Арктики в межах NORAD та обмінюються розвідувальною інформацією.

Водночас Коутс припустив, що потенційна агресія могла б початися не з прямого вторгнення, а з менш помітних засобів, зокрема кібервійни.

Канада вже готувалася до війни зі США

За словами дослідника Канадського військового музею Тіма Форана, страх перед американським експансіонізмом є частиною історії Канади.

США намагалися вторгнутися до британських північноамериканських колоній у 1775 році, а під час війни 1812 року американські війська неодноразово вторгалися на канадські території.

Після Першої світової війни Канада знову розглядала можливість війни зі США. Канадські генерали таємно їздили до прикордонних міст, видаючи себе за туристів, фотографували мости й автомагістралі та спілкувалися з місцевими жителями.

Яким може бути сценарій війни

За моделлю, яку використовують канадські збройні сили, у разі американського нападу стратегічні позиції Канади могли б бути захоплені протягом тижня. Через чисельну перевагу США канадські військові швидко опинилися б у меншості та могли б перейти до партизанської війни.

Канада, за даними моделі, звернулася б по підтримку і захист до союзників, зокрема Франції та Великої Британії.

Водночас експерти зазначають, що навіть США було б складно вести таку війну. За словами Метью Шмідта, значна кількість американських офіцерів могла б подати у відставку, якби отримала наказ про вторгнення до Канади.

У разі збройного конфлікту США, за його оцінкою, могли б зосередитися на захопленні канадських ресурсів, зокрема нафти та корисних копалин, а також спробувати усунути керівництво країни.

При цьому Шмідт зазначив, що за рівних умов канадські військовослужбовці змогли б чинити опір, хоча військовий потенціал США значно більший.

На тлі конфлікту з Вашингтоном Канада також дедалі більше звертається до європейських партнерів. У вересні сторони вже обговорювали новий формат відносин, який може охопити торгівлю, безпеку, оборону, космос і науку.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, Трамп заявив про погіршення відносин з Іспанією та закликав припинити всю торгівлю з цією країною. Також він висловився за зупинку всіх візитів з Іспанії, звинувативши Мадрид у неналежному виконанні союзницьких зобов'язань у НАТО.

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