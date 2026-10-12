"Уже не примітивні виконавці": у Чехії заявили, що Росія удосконалює диверсії проти країн Європи

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюІлюстрація – санкції проти РосіїЄС завдав найбільшого санкційного удару по Росії: що потрапило у 22-й пакетУ Кремлі вперше прокоментували ситуацію з "новою коханкою Путіна" у фігурному катанніУ Кремлі вперше прокоментували ситуацію з "новою коханкою Путіна" у фігурному катанніЗірка хору "Гомін" Вадим Яценко вдруге стане батьком: який вигляд має його вагітна дружина-красуня. ФотоЗірка хору "Гомін" Вадим Яценко вдруге стане батьком: який вигляд має його вагітна дружина-красуня. ФотоОкупанти вбили колишнього чемпіона України і дитячого тренера з баскетболуОкупанти вбили колишнього чемпіона України і дитячого тренера з баскетболуРосія знову атакувала Київ: пошкодження зафіксували у шести районах, є постраждалі. Усі подробиці та фотоРосія знову атакувала Київ: пошкодження зафіксували у шести районах, є постраждалі. Усі подробиці та фото"Бездарності роками ділили країну". Фелікс Редька, якого "скасували" в трьох українських містах, анонсував "викриття" зірок-псевдопатріотів"Бездарності роками ділили країну". Фелікс Редька, якого "скасували" в трьох українських містах, анонсував "викриття" зірок-псевдопатріотівКаллас відповіла на заклик Трампа щодо виборів в УкраїніКаллас відповіла на заклик Трампа щодо виборів в Україні"Я бачила страх в очах мами і своєї дитини": маріупольчанка Катерина Колмикова розповіла свою історію для музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова"Я бачила страх в очах мами і своєї дитини": маріупольчанка Катерина Колмикова розповіла свою історію для музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова"Трамп зробив увесь світ набагато небезпечнішим": Тімоті Снайдер пояснив, чим загрожує політика президента США"Трамп зробив увесь світ набагато небезпечнішим": Тімоті Снайдер пояснив, чим загрожує політика президента США

"Уже не примітивні виконавці": у Чехії заявили, що Росія удосконалює диверсії проти країн Європи

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read3 хв
icon 669
"Уже не примітивні виконавці": у Чехії заявили, що Росія удосконалює диверсії проти країн Європи
Росія може посилити диверсії проти країн Європи. Джерело: ukrinform

Росія вдосконалює диверсійні операції проти європейських країн, залучаючи підготовлених нападників із конкретними цілями та планами. У чеській контррозвідці попереджають, що небезпечніші дії Москви можуть розпочатися вже протягом найближчих місяців.

Серед можливих загроз – диверсії на об’єктах військової промисловості країн НАТО, удари безпілотниками й ракетами та інші форми гібридної війни. Про це заявив директор чеської Інформаційної служби безпеки BIS Міхал Куделка.

Росія може посилити диверсії проти країн Європи

Про можливе посилення російських атак Міхал Куделка заявив під час конференції "Поточні загрози безпеці VII" в нижній палаті парламенту Чехії у понеділок.

За його словами, останніми тижнями надходить інформація про ризик небезпечніших дій Росії вже протягом найближчих місяців, а не років.

Читайте також
Даниїл БорщДаниїл Борщ
icon 2,5 т.
Командувач сил НАТО в Європі оцінив, чи є ризик нападу Росії на Альянс
icon 2,5 т.
Командувач сил НАТО в Європі оцінив, чи є ризик нападу Росії на Альянс
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
icon 1,8 т.
Контрабанда на мільйон євро: на яхті у Греції затримали двох українців з партією канабісу
icon 1,8 т.
Контрабанда на мільйон євро: на яхті у Греції затримали двох українців з партією канабісу
Катя ПомазанКатя Помазан
icon 1,8 т.
"Найнебезпечніша технологія": Гейтс попередив про загрози від ШІ у 2027 році
icon 1,8 т.
"Найнебезпечніша технологія": Гейтс попередив про загрози від ШІ у 2027 році

"У Росії справи в Україні йдуть погано, і російські чиновники, очевидно, вирішили обрати тактику, яку ми можемо назвати ескалацією заради деескалації", – заявив Куделка.

Серед можливих сценаріїв він назвав диверсії на об’єктах військової промисловості країн НАТО, які виробляють зброю для України, удари безпілотниками й ракетами по території держав, що підтримують Україну, а також обмежену військову операцію проти однієї з країн Альянсу.

Водночас останній сценарій наразі не є безпосередньою загрозою, оскільки Росія зосередила сили на війні проти України. Проте оцінка ризику може змінитися, зокрема після оголошення певної форми мобілізації.

Російські диверсанти стали підготовленішими

Куделка назвав російські диверсійні операції проти країн, які підтримують Україну, однією з найсерйозніших загроз. За його словами, ця тенденція погіршується.

Спочатку Росія залучала агентів, завербованих через Telegram, які підпалювали склади та спричиняли пожежі, намагаючись створити хаос і дестабілізувати ситуацію. Згодом почали з’являтися випадки, за якими стояли вже підготовлені нападники з конкретними цілями та планами.

Шпигунство, дезінформація та напади на українців

Чехія та інші європейські країни стежать за російськими шпигунськими операціями, діями в кіберпросторі й дезінформаційними кампаніями, спрямованими проти демократичних інститутів і політичних лідерів.

Куделка наголосив, що Москва намагається впливати на політичні рішення держав і перешкоджати ухваленню жорсткіших заходів щодо Росії. Дезінформатори, за його словами, намагаються представити Росію рятівником і захисником, а Захід – винуватцем історичних і сучасних проблем.

Окремо очільник BIS звернув увагу на напади на українських біженців. Їхньою метою він назвав формування ворожості до українців і допомоги, яку їм надають, а також посилення напруженості між українською громадою та місцевим населенням.

У Чехії попередили про когнітивну війну

За словами Куделки, російські впливові та дезінформаційні операції переростають у когнітивну війну – безперервний скоординований вплив на те, як люди мислять і ухвалюють рішення.

Вона поєднує кібернетичні, інформаційні та психологічні інструменти, а її мета – підпорядкувати волю противника без безпосереднього бойового зіткнення.

"Росія є найбільшою загрозою безпеці Чеської Республіки, і ще тривалий час ситуація залишатиметься такою. Ми не повинні недооцінювати цей факт", – наголосив очільник BIS.

Росія намагається розділити демократичні країни

Куделка також заявив про недружні дії з боку Росії та її партнерів – Китаю, Ірану й Північної Кореї. Він зазначив, що ці країни об’єднує спільний противник – демократичні держави світу.

За словами очільника чеської спецслужби, Росія веде гібридну війну проти всієї демократичної Європи, використовуючи всі доступні засоби.

Водночас він закликав не піддаватися паніці. На його думку, Росія недостатньо сильна, щоб перемогти Захід у військовому чи економічному протистоянні, тому намагається розділити демократії та послабити їх. Куделка наголосив, що Європа й Захід мають достатньо сил, щоб ефективно протистояти цим загрозам.

Як повідомляв OBOZ.UA, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчі тижні й місяці будуть складними для поляків через дедалі агресивніші дії Росії проти України. За його словами, російські атаки наближаються до польського кордону та вже регулярно відбуваються поблизу прикордонної інфраструктури.

Схожі теми
ЧехіяРосія - країна-агресорРосіяЄвропадиверсія
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись