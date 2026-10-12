"Уже не примітивні виконавці": у Чехії заявили, що Росія удосконалює диверсії проти країн Європи

Росія вдосконалює диверсійні операції проти європейських країн, залучаючи підготовлених нападників із конкретними цілями та планами. У чеській контррозвідці попереджають, що небезпечніші дії Москви можуть розпочатися вже протягом найближчих місяців.

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Серед можливих загроз – диверсії на об’єктах військової промисловості країн НАТО, удари безпілотниками й ракетами та інші форми гібридної війни. Про це заявив директор чеської Інформаційної служби безпеки BIS Міхал Куделка.

Росія може посилити диверсії проти країн Європи

Про можливе посилення російських атак Міхал Куделка заявив під час конференції "Поточні загрози безпеці VII" в нижній палаті парламенту Чехії у понеділок.

За його словами, останніми тижнями надходить інформація про ризик небезпечніших дій Росії вже протягом найближчих місяців, а не років.

"У Росії справи в Україні йдуть погано, і російські чиновники, очевидно, вирішили обрати тактику, яку ми можемо назвати ескалацією заради деескалації", – заявив Куделка.

Серед можливих сценаріїв він назвав диверсії на об’єктах військової промисловості країн НАТО, які виробляють зброю для України, удари безпілотниками й ракетами по території держав, що підтримують Україну, а також обмежену військову операцію проти однієї з країн Альянсу.

Водночас останній сценарій наразі не є безпосередньою загрозою, оскільки Росія зосередила сили на війні проти України. Проте оцінка ризику може змінитися, зокрема після оголошення певної форми мобілізації.

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Російські диверсанти стали підготовленішими

Куделка назвав російські диверсійні операції проти країн, які підтримують Україну, однією з найсерйозніших загроз. За його словами, ця тенденція погіршується.

Спочатку Росія залучала агентів, завербованих через Telegram, які підпалювали склади та спричиняли пожежі, намагаючись створити хаос і дестабілізувати ситуацію. Згодом почали з’являтися випадки, за якими стояли вже підготовлені нападники з конкретними цілями та планами.

Шпигунство, дезінформація та напади на українців

Чехія та інші європейські країни стежать за російськими шпигунськими операціями, діями в кіберпросторі й дезінформаційними кампаніями, спрямованими проти демократичних інститутів і політичних лідерів.

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Куделка наголосив, що Москва намагається впливати на політичні рішення держав і перешкоджати ухваленню жорсткіших заходів щодо Росії. Дезінформатори, за його словами, намагаються представити Росію рятівником і захисником, а Захід – винуватцем історичних і сучасних проблем.

Окремо очільник BIS звернув увагу на напади на українських біженців. Їхньою метою він назвав формування ворожості до українців і допомоги, яку їм надають, а також посилення напруженості між українською громадою та місцевим населенням.

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У Чехії попередили про когнітивну війну

За словами Куделки, російські впливові та дезінформаційні операції переростають у когнітивну війну – безперервний скоординований вплив на те, як люди мислять і ухвалюють рішення.

Вона поєднує кібернетичні, інформаційні та психологічні інструменти, а її мета – підпорядкувати волю противника без безпосереднього бойового зіткнення.

"Росія є найбільшою загрозою безпеці Чеської Республіки, і ще тривалий час ситуація залишатиметься такою. Ми не повинні недооцінювати цей факт", – наголосив очільник BIS.

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Росія намагається розділити демократичні країни

Куделка також заявив про недружні дії з боку Росії та її партнерів – Китаю, Ірану й Північної Кореї. Він зазначив, що ці країни об’єднує спільний противник – демократичні держави світу.

За словами очільника чеської спецслужби, Росія веде гібридну війну проти всієї демократичної Європи, використовуючи всі доступні засоби.

Водночас він закликав не піддаватися паніці. На його думку, Росія недостатньо сильна, щоб перемогти Захід у військовому чи економічному протистоянні, тому намагається розділити демократії та послабити їх. Куделка наголосив, що Європа й Захід мають достатньо сил, щоб ефективно протистояти цим загрозам.

Як повідомляв OBOZ.UA, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчі тижні й місяці будуть складними для поляків через дедалі агресивніші дії Росії проти України. За його словами, російські атаки наближаються до польського кордону та вже регулярно відбуваються поблизу прикордонної інфраструктури.