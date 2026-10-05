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Урядові сили Ємену відвоювали у хуситів ключові позиції в районі протоки Баб-ель-Мандеб: усі подробиці

Катя Помазан
Катя Помазан
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Урядові сили Ємену відвоювали у хуситів ключові позиції в районі протоки Баб-ель-Мандеб: усі подробиці
Бійці єменських урядових сил, яких підтримує Саудівська Аравія, їдуть до лінії фронту, де відбуваються зіткнення з бойовиками-хуситами, яких підтримує Іран, у провінції Таїз. Джерело: Reuters.

Урядові сили Ємену заявили про захоплення ключових позицій поблизу протоки Баб-ель-Мандеб, намагаючись відтіснити підтримуваних Іраном хуситів від важливого морського маршруту. Наступ розгорнувся на тлі оголошеної урядом масштабної військової операції з повернення територій, які контролюють бойовики.

Про це повідомляє Reuters. Напередодні уряд Ємену оголосив про початок масштабного наступу проти хуситів.

Отже підтримувані Саудівською Аравією урядові сили Ємену взяли під контроль район Дхубаб у провінції Таїз, а також важливі позиції навколо Баб-ель-Мандебської протоки. Військові джерела також повідомили про захоплення злітно-посадкової смуги Дхубаб.

Наступ проводили за підтримки саудівської авіації. У результаті урядові війська намагаються перерізати маршрути постачання хуситів і відтіснити їх від узбережжя та підходів до протоки.

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Водночас бойові дії в районі тривають. За словами міністра інформації Ємену Муаммара аль-Ер’яні, урядові сили фактично встановили контроль над Баб-ель-Мандебською протокою, однак зіткнення з хуситами продовжуються. Самі бойовики заперечують заяви про просування урядових військ і називають повідомлення про захоплення Дхубабу безпідставними.

Баб-ель-Мандебська протока з’єднує Червоне море з Аденською затокою та є одним із ключових маршрутів міжнародного судноплавства. Тому контроль над позиціями біля протоки має не лише військове, а й стратегічне значення для безпеки морських перевезень.

Просування хуситів у цьому районі стало однією з причин, через які уряд Ємену оголосив про масштабну військову операцію. Президент Ємену Рашад аль-Алімі заявив, що наступ триватиме до повернення територій, які контролюють бойовики.

Хусити контролюють столицю країни Сану та значну частину північного заходу Ємену з 2014 року. Нова операція урядових сил має на меті відновити контроль міжнародно визнаного уряду над усією територією країни.

Тепер урядові війська за підтримки Саудівської Аравії намагаються відбити ці території. Водночас остаточний контроль над районом залишається предметом суперечок, оскільки хусити заперечують заяви уряду про свої втрати.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що4 жовтня, уряд Ємену, який підтримує Саудівська Аравія, оголосив про початок нової масштабної операції. Вона буде направленапроти хуситів, яких підтримує Іран.

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