Уряд Ємену оголосив про початок масштабної операції проти хуситів

У неділю, 4 жовтня, уряд Ємену, який підтримує Саудівська Аравія, оголосив про початок нової масштабної операції. Вона буде направлена проти хуситів, яких підтримує Іран.

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Про це пише Reuters. Зазначається, що операцію буде проведено з метою повернення всіх районів країни, контрольованих підтримуваними Іраном хуситами

У телевізійному зверненні президент Ємену Рашад аль-Алімі заявив, що урядові збройні сили продовжуватимуть наступ, "доки країна не буде звільнена з-під контролю терористичного ополчення". Пізніше військовий речник закликав хуситів скласти зброю.

Деталі

Хусити утримують столицю Ємену Сану та великі частини північного заходу, де проживає більшість населення, з 2014 року. Досі вони витримували серію атак з боку Саудівської Аравії, ОАЕ та їхніх західних союзників, а також оновили свою зброю за допомогою Ірану.

Минулого місяця хусити розпочали несподіваний наступ, в результаті якого було захоплено стратегічно важливий Баб-ель-Мандеб, який відкриває протоку та близько 150 км (90 миль) узбережжя Червоного моря за лічені тижні, що дало хуситам новий вплив на міжнародний судноплавний маршрут.

Цей прогрес також відкрив новий фронт у війні, розпочатій у лютому 2026 року США проти Ірану, на яку Тегеран відповів перекриттям поставок нафти через Ормузьку протоку на інший бік Аравійського півострова.

Напередодні стало відомо про те, що Саудівська Аравія планує провести наступальну операцію проти підтримуваних Іраном єменських хуситів. Серед варіантів, які розглядає Ер-Ріяд, – наступальні дії вздовж узбережжя з метою забезпечення безпеки морського шляху через Червоне море або наступ на кількох фронтах.

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Що відбувається в Червоному морі

Єменські хусити 11 вересня захопили стратегічний острів Перім у Баб-ель-Мандебській протоці на півдні Червоного моря. Урядові сили Ємену залишили острів, а бойовики також встановили контроль над прибережним містом Дхубаб на материку.

Перім розташований у Баб-ель-Мандебській протоці, яка з'єднує Червоне море з Аденською затокою. Контроль над островом посилює позиції хуситів на одному з ключових морських маршрутів світу,який набув особливого стратегічного значення після блокади Ормузької протоки.

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Контроль хуситів над Баб-ель-Мандебською протокою може стати більшим важелем впливу, ніж навіть блокування Ормузької протоки. Адже через неї проходить приблизно 15% світового трафіку морських перевезень і до третини – контейнерних.

Дії хуситів посилюють позиції Ірану, але вони переслідують і власні цілі, розповів заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

Як повідомляв OBOZ.UA, США перекинули дві додаткові батареї Patriot до Саудівської Аравії та Катару, щоб посилили протиповітряну оборону. Комплекси мають захищати ключові нафтогазові об’єкти країн на випадок відновлення масштабних бойових дій проти Ірану.