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Ультраправі здобули "історичну перемогу" на виборах до Сенату Франції: що це означає

Ганна Якубець
Ганна Якубець
Time to read3 хв
icon 3,2 т.
Ультраправі здобули "історичну перемогу" на виборах до Сенату Франції: що це означає
Марін Ле Пен
Джерело: Global Look Press

Ультраправа партія "Національне об'єднання" Марін Ле Пен  та її союзники 27 вересня здобули достатньо місць у Сенаті Франції, щоб вперше в історії партії сформувати парламентську групу у верхній палаті. За підсумками виборів вони отримали рекордні 14 місць із 348.

Про це повідомило видання France24. Згідно з попередніми результатами, праві, центристські та ліві соціалісти, ймовірно, залишаться трьома основними силами у верхній палаті.

Що відомо

У Франці на виборах у неділю, 27 вересня, ультраправа партія "Національне об'єднання" (RN) та її союзники отримали рекордні 14 місць у Сенаті, де домінують праві. Цим вони фактично збільшили свою кількість у 348-місній палаті лише за кілька місяців до президентських виборів.

Після оголошення результатів виборів кандидатка в президенти від Республіканської партії Марін Ле Пен привітала "історичну перемогу".

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Зазначається, що місцеві обрані посадовці обирають нових сенаторів для половини верхньої палати кожні три роки, кожен з яких служить протягом шести років.

"Згідно з підрахунками AFP, у неділю було обрано дев'ятьох сенаторів від Республіканської партії, окрім трьох, які виграли місця у 2023 році", – йдеться в матеріалі.

Ще двох було обрано від партії Союз правих за республіку (UDR) союзника Республіканської партії Еріка Чотті.

Президент "Національного об'єднання" Жордан Барделла заявив, що сенатори партії планують сформувати групу разом із союзниками з UDR.

У виданні зазначили, що згідно з попередніми результатами, праві, центристські та ліві соціалісти, ймовірно, залишаться трьома основними силами у верхній палаті.

Крім цього,  вперше в історії на виборах до верхньої палати здобула місце ліворадикальна партія "Нескорена Франція" (LFI).

Ультраправа партія вперше увійшла до Сенату з двома місцями у 2014 році, коли вона була відома як Національний фронт, і здобула три місця у 2023 році.

Марін Ле Пен розраховує прийти до влади на виборах наступного року, коли президент Франції  Еммануель Макрон піде у відставку.

"Це історична перемога та важлива віха з першим формуванням групи в Сенаті", – сказала вона в ефірі X.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що неформальна лідерка французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, яка бореться за президентське крісло та наразі лідирує в опитуваннях, заявила, що Франція більше не може надавати Україні фінансову допомогу. Колишній прем'єр-міністр Габріель Атталь, який є кандидатом в президенти Франції від партії "Відродження", у відповідь звинуватив Ле Пен в тому, що вона готова віддати Україну та Європу Путіну.

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