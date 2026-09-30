1. Велика Британія запропонувала поширити дію свого ядерного стримування на союзників із "скандинавсько-балтійсько-північних" Об'єднаних експедиційних сил – JEF.

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Ключову роль у новій системі стримування (де замість Сполучених Штатів – Сполучене Королівство) відіграватимуть британські атомні підводні човни.

Крім того, країни JEF планують створити і принципово нові спільні збройні формування, комплексну угоду про які мають підписати в Осло у листопаді.

Нагадаю: JEF існують повноцінно з 2015 року,

й, приміром, Залужний вважає їх значно перспективнішим за славнозвісна НАТО ("з доктринами Другої світової", про яке він "слухав казки" 12 років).

Країни, які є членами JEF, – Велика Британія, Норвегія, Швеція, Нідерланди, Данія, Фінляндія, Литва, Естонія, Латвія, Ісландія – займають серед держав-донорів України (тобто не враховуючи ЄС як структуру) відповідно 3, 4, 5, 8, 9, 13, 18, 19, 22 і 33 місця,

тож із десяти JEFівців – п’ять знаходяться за розміром загальної допомоги Україні в першій десятці СВІТУ, ще три – в першій двадцятці,

та й навіть крихітна остання – Ісландія (з населенням менше за Вінницю у військовий час!) – випереджає "майже гигантів" НАТО Туреччину й Угорщину (не кажучи вже про Індію чи КНР).

Власне Україна входить до JEF наразі тільки лише як "розширений [асоційований] партнер" (з листопада минулого року),

але ж одразу після війни може стати вже й "справжнім" членом цього вельми перспективного військового альянсу.

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2. 49-річний польський хасид Йонатан Карлінський народився в Україні, має громадянство Ізраїлю й приїхав до Умані на святкування Рош га-Шана, після чого й з’ясувалося, що він мусить служити в ЗСУ.

"Той факт, що Карлінський має медичні знання, а також зростання нестачі медичного персоналу в українській армії призвели до того, що

зараз армія дуже його потребує й не може звільнити.

До того ж він раніше служив в армії, перш ніж повернувся до релігійного життя і переїхав до Ізраїлю, і з їхнього [тобто ЗСУ] погляду, він належить до них", –

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розповіли в Федерації єврейських громад України.

Крім того, додаткова перевірка спростувала інформацію про те, що в нього буцімто є право на звільнення від військової служби як у батька шістьох дітей, адже насправді в нього лише одна підтверджена дитина.

Тепер Карлінському (як кажуть, ще й україномовному!) забезпечать можливість дотримуватись ультраортодоксального способу життя,

причому Єврейська громада Одеси забезпечуватиме його кошерною їжею, а також доступом до синагоги, мікви та інших послуг громади.

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Тож найближчими днями його як ізраїльського фахівця переведуть до медичного центру в Одесі (замість "нуля" на Харківщині, як первинно планувалося).

До речі, нетаньяхуїсти – з їх, м’яко кажучи, специфічним ставленням до ортодоксів – протестуватимуть навряд чи.

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