Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиЧому саботували нові штрафи за перевищення швидкостіУкраїнців убивають на дорогах, а нардепи відмовляються посилювати покарання: чому саботували нові штрафи за перевищення швидкостіБанки приймають долари від українців за новим курсомБанки приймають долари від українців за новим курсом: скільки коштує валюта 30 вересня"Це Боже благословення!" Ірина Федишин дізналася стать третьої дитини: вона виховує двох хлопчиків"Це Боже благословення!" Ірина Федишин дізналася стать третьої дитини: вона виховує двох хлопчиківОкупанти в Олешках відбирали продукти, які скинули українські військові, у місті зникають люди – МВАОкупанти в Олешках відбирали продукти, які скинули українські військові, у місті зникають люди – МВАСили оборони за добу скоротили чисельність армії РФ на майже 1,5 тис. окупантів: дані ГенштабуСили оборони за добу скоротили чисельність армії РФ на майже 1,5 тис. окупантів: дані ГенштабуСпорт, родина і творчість: як працює формула корпоративної єдності БаДМСпорт, родина і творчість: як працює формула корпоративної єдності БаДМЛітак Дубай – Тель-Авів подав сигнал про викрадення через бійку пілотів: ті виявились українцем і росіяниномЛітак Дубай – Тель-Авів подав сигнал про викрадення через бійку пілотів: ті виявились українцем і росіянином"Російську армію треба зупинити": партизани "Атеш" влаштували диверсію на  залізничній гілці Донецьк – Мелітополь. Відео"Російську армію треба зупинити": партизани "Атеш" влаштували диверсію на  залізничній гілці Донецьк – Мелітополь. ВідеоЯке дівоче прізвище було в Олени Зеленської і чому його вважають рідкіснимЯке дівоче прізвище було в Олени Зеленської і чому його вважають рідкісним

Українець, якого підозрюють у підриві "Північних потоків", попросив політичний притулок у Хорватії: адвокат розповів подробиці

Михайло Левакін
Михайло Левакін
Time to read2 хв
icon 341
Українець, якого підозрюють у підриві "Північних потоків", попросив політичний притулок у Хорватії: адвокат розповів подробиці
Володимир Журавльов заперечує причетність до підриву "Північних потоків"
Джерело: DeeperBlue, скриншот, колаж OBOZ.UA

Український дайвер Володимир Журавльов, якого німецькі слідчі підозрюють у підриві "Північного потоку", запросив у влади Хорватії про політичний притулок. Справа у тому, що українець не вірить у справедливість німецького суду.

Хоча й існують певні законодавчі норми, "екстрадиція – це політичне рішення країни". Про це повідомив адвокат Журавльова Микола Катеринчук.

"Володимир Журавльов подав заяву на політичний притулок у Хорватії, обґрунтовуючи це тим, що у Німеччині його не чекає справедливий суд", – зокрема, сказав захисник українця.

Суд у Хорватії дозволив екстрадувати до Німеччини підзахисного Катеринчука. Але адвокати відомого українця оскаржують це рішення.

"Попри всі законодавчі норми, екстрадиція – це політичне рішення країни. Коли політики не впливають на суд, ми їм віримо. Але є позасудова процедура – політичний прихисток, де політична влада Хорватії може висловитись щодо ситуації громадянина України, якого підозрюють у підриві "Північного потоку", – пояснив захисник.

Читайте також
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
icon 819
У США розкрили запечатану у 1950 році "капсулу часу": що знайшли всередині. Фото
icon 819
У США розкрили запечатану у 1950 році "капсулу часу": що знайшли всередині. Фото
Надія ДанищукНадія Данищук
icon 683
Трамп запровадив санкції проти десяти постачальників зброї для Ірану: повний список
icon 683
Трамп запровадив санкції проти десяти постачальників зброї для Ірану: повний список
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
icon 522
81-річний мільярдер, який не має нащадків, вкладає мільйони в місто-привид: що він задумав
icon 522
81-річний мільярдер, який не має нащадків, вкладає мільйони в місто-привид: що він задумав

Що відомо про справу

Нагадаємо: сам Журавльов заперечує свою нібито причетність до підриву підводних газогонів країни-терористки.

Ще 19 серпня у Хорватії затримали громадянина України Володимира Журавльова, якого німецькі правоохоронці підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2" у 2022 році. Німеччина ще раніше видала європейський ордер на його арешт.

За версією німецького слідства, Журавльов може бути причетним до операції з підриву газопроводів у Балтійському морі. Його затримання в Хорватії стало черговим етапом процедури передачі українця німецькій стороні.

Проте у вересні Німеччина оновила європейський ордер на арешт Журавльова, додавши до справи кваліфікацію "воєнний злочин". Захист українця назвав це новим етапом боротьби за його права.

Після затримання Журавльова Німеччина працювала над його екстрадицією з Хорватії. Міністр внутрішніх справ ФРН Александер Добріндт заявляв, що навмисно контактував із хорватською владою, щоб забезпечити передачу українця німецькій стороні.

Ще одним українцем, який фігурує у справі про підрив "Північних потоків", є Сергій Кузнєцов. Його затримали в Італії після того, як Німеччина видала європейський ордер на його арешт.

Схожі теми
Північний потік - 2екстрадиціясуд
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись