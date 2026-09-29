Український дайвер Володимир Журавльов, якого німецькі слідчі підозрюють у підриві "Північного потоку", запросив у влади Хорватії про політичний притулок. Справа у тому, що українець не вірить у справедливість німецького суду.

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Хоча й існують певні законодавчі норми, "екстрадиція – це політичне рішення країни". Про це повідомив адвокат Журавльова Микола Катеринчук.

"Володимир Журавльов подав заяву на політичний притулок у Хорватії, обґрунтовуючи це тим, що у Німеччині його не чекає справедливий суд", – зокрема, сказав захисник українця.

Суд у Хорватії дозволив екстрадувати до Німеччини підзахисного Катеринчука. Але адвокати відомого українця оскаржують це рішення.

"Попри всі законодавчі норми, екстрадиція – це політичне рішення країни. Коли політики не впливають на суд, ми їм віримо. Але є позасудова процедура – політичний прихисток, де політична влада Хорватії може висловитись щодо ситуації громадянина України, якого підозрюють у підриві "Північного потоку", – пояснив захисник.

Що відомо про справу

Нагадаємо: сам Журавльов заперечує свою нібито причетність до підриву підводних газогонів країни-терористки.

Ще 19 серпня у Хорватії затримали громадянина України Володимира Журавльова, якого німецькі правоохоронці підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2" у 2022 році. Німеччина ще раніше видала європейський ордер на його арешт.

За версією німецького слідства, Журавльов може бути причетним до операції з підриву газопроводів у Балтійському морі. Його затримання в Хорватії стало черговим етапом процедури передачі українця німецькій стороні.

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Проте у вересні Німеччина оновила європейський ордер на арешт Журавльова, додавши до справи кваліфікацію "воєнний злочин". Захист українця назвав це новим етапом боротьби за його права.

Після затримання Журавльова Німеччина працювала над його екстрадицією з Хорватії. Міністр внутрішніх справ ФРН Александер Добріндт заявляв, що навмисно контактував із хорватською владою, щоб забезпечити передачу українця німецькій стороні.

Ще одним українцем, який фігурує у справі про підрив "Північних потоків", є Сергій Кузнєцов. Його затримали в Італії після того, як Німеччина видала європейський ордер на його арешт.

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