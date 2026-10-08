Українець визнав провину у вбивстві священика та замаху на життя чотирьох людей у Польщі: яке покарання йому загрожує

31-річний українець Ігор М., якого підозрюють у вбивстві священника та замаху на життя чотирьох людей у польському Ярославі, визнав свою провину. Водночас чоловік скористався правом відмовитися від надання пояснень. За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі.

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Про це заявила речниця Окружної прокуратури в Перемишлі Малгожата Тацюх-Курасевич, повідомляє WP Wiadomości. За її словами, прокурор представив Ігорю М. обвинувачення та допитав його.

Що встановили психіатри

Експерти-психіатри надали висновок, який дав змогу провести процесуальні дії за участю підозрюваного. Після цього прокурор оголосив Ігорю М. звинувачення та допитав його в присутності присяжного перекладача й адвоката за призначенням.

До допиту чоловіка залучили після того, як у вівторок, 6 жовтня, прокурор втретє призначив психіатричну експертизу. Фахівці мали визначити, чи дозволяє стан здоров'я Ігоря М. брати участь у кримінальному провадженні.

Попередні висновки, отримані у вересні та на початку жовтня, вказали на гострі психотичні розлади та відсутність логічного контакту з чоловіком. Через це раніше провести необхідні процесуальні дії за його участю було неможливо.

Водночас прокуратура наголосила, що останній висновок стосувався лише можливості участі підозрюваного у провадженні. Питання про те, чи був Ігор М. осудним у момент скоєння злочинів, психіатри поки не вирішували – це оцінюватимуть окремо.

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Що передувало

Нагадаємо, 24 вересня у польському Ярославі 31-річний громадянин України напав із ножем на людей на території монастиря бенедиктинок. Чоловік атакував чотирьох чоловіків та одну жінку, серед постраждалих були троє священників. Один із поранених духовних осіб згодом помер у лікарні, ще четверо потерпілих були госпіталізовані.

Підозрюваного затримали на місці злочину, після чого його доправили до психіатричного медичного закладу. За попередніми даними, у чоловіка могли бути психічні розлади, а правоохоронці також перевіряли, чи перебував він під впливом наркотичних речовин або алкоголю під час нападу.

Головні історії дня

Як писав OBOZ.UA, Ігорю М. висунули обвинувачення у вбивстві, замаху на вбивство та спричиненні тяжких тілесних ушкоджень після нападу з ножем на території монастиря в Ярославі. Суд відправив чоловіка під тимчасовий арешт на три місяці, який через стан його здоров’я він має відбувати в лікарні