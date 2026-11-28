Угорщина скасувала заборону на в'їзд до країн Шенгенської зони для командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді ("Мадяра"). Її було запроваджено за часів прем'єрства Віктора Орбана – після неодноразових уражень російської ділянки нафтопроводу "Дружба", через який Угорщина отримувала російську нафту.

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Рішення було ухвалене ще до візиту чинного прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра на Закарпаття. Про це повідомило угорське видання Magyar Hang.

"Мадяру" дозволили приїздити до Угорщини

За даними Magyar Hang, міграційна служба Угорщини – Національна генеральна дирекція в справах іноземців – – скасувала трирічну заборону на в'їзд і перебування в Угорщині і країнах Шенгену для Роберта Бровді. Про відповідне рішення там сповістили 18 листопада.

"Наказую видалити з міграційного реєстру попереджувальну позначку про заборону на в'їзд і перебування. Провадження розпочато за власною ініціативою органу, процесуальних витрат у зв'язку з ним не виникло", – зазначалося у документі.

Magyar Hang звернулося зі запитом до Міністерства закордонних справ, а також до Канцелярії прем'єр-міністра, поцікавившись, чи там вважають заборону для Бровді обґрунтованою.

Відповідь видання отримало від Міністерства внутрішніх справ, до чиєї компетенції входить ця сфра.

У відомстві пояснили, що Управління захисту конституції може запропонувати запровадити окрему заборону на в'їзд і перебування. Воно ж може ініціювати її скасування, якщо ризику для національної безпеки більше немає.

Процедура потребує висновку Інформаційного управління, і якщо обставини справи суттєво змінилися, міграційна служба може скасувати заборону або скоротити її строк.

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Коли і чому Угорщина заборонила в'їзд "Мадяру"

28 серпня Сійярто оголосив, що Угорщина забороняє Бровді в'їзд – як командувачу військової частини, яка за тиждень до того атакувала станцію нафтопроводу "Дружба" у російському місті Унеча. Цей удар спричнив припинення транспортування російської нафти до Угорщини, що тодішня угорська влада назвала "нападом на енергетичну безпеку" та "спробою втягнути Угорщину у війну".

Сіярто зазначив, що Бровді не дозволять в'їжджати до Угорщини та Шенгенської зони протягом найближчих років.

Головні історії дня

На новину "Мадяр" відповів у форматі відеозвернення, наголосивши, що санкції та заборони не зможуть стерти його зв’язку з батьківщиною батька.

"Запхайте в дупу, пане "танцюристе на кістках" (про рішення Сіярто оголосив у той день, коли Росія влаштувала масовану повітряну атаку на Київ, вбивши майже 30 людей, зокрема чотирьох діток. – Ред.), ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини. Я – українець, і прибуду на Батьківщину мого батька вже після вас. Справжніх мадярів в Угорщині вистачає", – сказав "Мадяр".

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У відповідь на рішення Угорщини МЗС України викликало посла Угорщини та вручило йому ноту протесту. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав рішення угорської влади дискримінацією угорської меншини в Україні, зокрема захисника угорського походження.

Як розповідав OBOZ.UA, 24 листопада прем'єр Угорщини Мадяр прибув на Закарпаття і зустрівся з Зеленським.

Ми розповідали про всі подробиці візиту.