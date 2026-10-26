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Угода або поновлення війни: Трамп заявив про наближення рішення щодо Ірану

Анна ПавловаАнна Павлова
Time to read1 хв
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Дональд Трамп. Прапор Ірану
Дональд Трамп. Прапор Ірану. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Сполучені Штати Америки дуже близькі до прийняття важливого рішення. А саме або укласти мирну угоду з Тегераном, або відновити атаки по Ірану.

Таку заяву на тлі посилення загроз американцям зробив президент США Дональд Трамп. Його цитує інформаційне агентство Bloomberg. Зазначається також, що Вашингтон тим часом скорочує дипломатичний і військовий персонал у частині країн Близького Сходу.

"Настає час визначитися з подальшими діями щодо Ірану. Він назвав два варіанти – укладення угоди або відновлення атак", – заявив Трамп у програмі Sunday Morning Futures на Fox News.

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Він також наголосив, що має найближчим часом ухвалити рішення.

"Або покінчити з цим, що було б дуже легко зробити, чи укласти угоду? Ось і все. Ми не граємо в ігри", – сказав президент США.

Що передувало

Нещодавно Дональд Трамп припускав, що атаки США по Ірану можуть відновитися після проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться вже наступного тижня, 3 листопада 2026 року. Водночас він направив у бік Перської затоки додаткові військові сили. Серед них – третя авіаносна група.

Варто додати, що у неділю, 25 жовтня, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу опублікував зображення ядерного вибуху над Тель-Авівом. Воно було створене за допомогою штучного інтелекту

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що США та Ізраїль розробили конкретні плани відновлення ударів по Ірану, які можуть реалізувати після проміжних виборів до Конгресу США. Серед потенційних цілей – ядерні об'єкти, ракетний арсенал та інфраструктура Ірану, а військові двох країн готуються до короткої, але інтенсивної операції.

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