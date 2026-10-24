У Йорданії невідомі напали на церкву і вбили щонайменше 7 людей: король пообіцяв відплату

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Драпатий видав спеціальне доручення, щоб не давати прихисток корупціонерам у ЗСУ: як це працюватимеДрапатий видав спеціальне доручення, щоб не давати прихисток корупціонерам у ЗСУ: як це працюватимеШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріПрезидент України Володимир Зеленський"Досі немає відповіді на головне питання": Зеленський назвав умови справедливого миру для УкраїниДавид АрахаміяРоздача грошей у конвертах нардепам: ОГП передав до НАБУ документи щодо звернення ЦПК про можливі протиправні дії АрахаміїМагазин Pepco в Познані. ІлюстраціяПопулярні польські магазини відкрилися в Україні: названо адреси Pepco"Можна назвати токсичною": Монфіс перервав мовчання про розлучення зі Світоліною"Можна назвати токсичною": Монфіс перервав мовчання про розлучення зі СвітоліноюРосія атакувала Дніпро: загинула людина, багато поранених. Фото і відеоРосія атакувала Дніпро: загинула людина, багато поранених. Фото і відеоНа Сумщині та Чернігівщині активізувалися російські ДРГ: прикордонники розкрили плани ворогаНа Сумщині та Чернігівщині активізувалися російські ДРГ: прикордонники розкрили плани ворогаІлюстрація - 1000 гривеньУкраїнці можуть отримати від держави вже "виплачені" гроші: кому нарахують до 3100 грн"Дуже злякався. Досі трусить": гравець "Динамо" описав моторошний момент матчу з "Кудрівкою". Відео"Дуже злякався. Досі трусить": гравець "Динамо" описав моторошний момент матчу з "Кудрівкою". Відео

У Йорданії невідомі напали на церкву і вбили щонайменше 7 людей: король пообіцяв відплату

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read2 хв
177
У Йорданії невідомі напали на церкву і вбили щонайменше 7 людей: король пообіцяв відплату
Церква Святого Георгія в місті Хмуд

У південній провінції Карак в Йорданії озброєні чоловіки відкрили вогонь по людях біля церкви Святого Георгія в місті Хмуд. Щонайменше семеро людей загинули, ще 40 дістали поранення. Напад стався в п’ятницю, коли місцеві жителі зібралися на похорон одного з членів громади.

Про стрілянину та її наслідки CNN повідомило управління громадської безпеки Йорданії під час пресконференції. За його даними, нападники залишалися на волі. Король Йорданії Абдалла II заявив, що влада жорстко відповість на теракт.

Погрози короля

"Кров йорданців дорога, і ми залізним кулаком вдаримо по тих, хто зазіхає на цю країну", – написав Абдалла II у соцмережі X.

Читайте також
Катя ПомазанКатя Помазан
3,3 т.
Біля берегів Румунії затонуло судно, яке уразив дрон: президент Дан звинуватив Росію. Відео
3,3 т.
Біля берегів Румунії затонуло судно, яке уразив дрон: президент Дан звинуватив Росію. Відео
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
2,8 т.
Кім Чен Ин може зустрітися з Трампом, але висуне жорсткі умови: у Reuters розкрили подробиці
2,8 т.
Кім Чен Ин може зустрітися з Трампом, але висуне жорсткі умови: у Reuters розкрили подробиці
Катя ПомазанКатя Помазан
2,2 т.
Південна Корея запропонувала КНДР військові переговори після підриву солдатів у прикордонні: хто виступить посередником
2,2 т.
Південна Корея запропонувала КНДР військові переговори після підриву солдатів у прикордонні: хто виступить посередником

Прем’єр-міністр Йорданії Джафар Хассан заявив, що всі державні органи працюють над тим, щоб притягнути винних до відповідальності. За його словами, напад у Караку став наслідком екстремістської терористичної ідеології, пов’язаної з такфіром – оголошенням інших людей невірними.

Хассан наголосив, що влада не дозволить суспільству рухатися цим шляхом. Після нападу уряд оголосив триденну жалобу. У цей період на всіх державних і громадських будівлях приспустять прапори.

У Йорданії невідомі напали на церкву і вбили щонайменше 7 людей: король пообіцяв відплату

Король Йорданії Абдулла прибув до лікарні, щоб відвідати постраждалих після нападу. Джерело: Салах Малкаві/Getty Images

Що розповіли очевидці

За свідченнями очевидців, напад тривав кілька хвилин. Один із них розповів державному телеканалу Al-Mamlaka, що бачив у нападника автомат АК-47.

Інша очевидиця в коментарі CNN заявила, що озброєні чоловіки кричали "Аллаху Акбар" і стріляли в людей у дворі церкви. Більшість присутніх перебували саме там.

Жінка розповіла, що ховалася за вівтарем разом з іншими людьми, які прийшли на похорон. Вона назвала те, що сталося, масовим убивством і зізналася, що не думала, ніби зможе вибратися живою.

Очевидець Тамер Халаса розповів Al-Mamlaka, що кілька чоловіків стояли біля церкви, а потім двоє людей вийшли з автомобіля та відкрили вогонь. За його оцінкою, усередині храму та на прилеглій території перебувало понад 150 людей.

Реакція на напад

Відео з камер спостереження, яке поширювали в соціальних мережах, показувало трьох озброєних чоловіків, які стріляли на вулиці, а потім рушили в напрямку церкви.

Місто Хмуд протягом століть було домом для переважно християнської громади. Напади на релігійному ґрунті в Йорданії трапляються рідко, а християни становлять близько 2% населення країни.

Стрілянину засудили представники йорданського уряду та регіональні посадовці. Співчуття родинам загиблих висловило посольство США в Йорданії, заявивши про солідарність із королем і народом країни.

Латинський патріархат Єрусалима також висловив співчуття близьким загиблих і всім постраждалим. У заяві наголосили, що національна єдність йорданців є важливим захистом від тероризму, екстремізму та спроб розколоти суспільство.

Уряд Іраку заявив, що цей напад демонструє небезпеку тероризму та необхідність спільно протидіяти силам, які загрожують безпеці суспільства й громадянському миру.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у Пакистані смертник влаштував теракт у мечеті.

Схожі теми
Йорданіятерактрелігія
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!