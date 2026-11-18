У В'єтнамі помітили щонайменше два російських бомбардувальники-ракетоносії Ту-95МС. Вони приземлилися на в'єтнакмській авіабазі Камрань, де базувалася спершу радянська, а згодом і російська дальна авіація.

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Щоправда, за останні 30 років російські літаки приземлилися у В'єтнамі вперше. Подробиці повідомляє військовий портал Defense Express.

Що відомо

Ввечері 16 листопада деякі моніторингові канали писали про переліт щонайменше двох Ту-95МС до Вʼєтнаму.

"Попри фантасмагоричність цих даних, вони таки підтвердились, і російська дальня авіація вперше за 30 років приземлилась на вʼєтнамській території. На цьому тлі варто пригадати, що до 1993 році на вʼєтнамській авіабазі Камрань базувалась спочатку радянська, а потім російська дальня авіація з літаками типів Ту-95РЦ, Ту-16 і Ту-142, яка обслуговувала потреби ВМФ в океанській зоні", ––йдеться у матеріалі.

У Defense Express показали супутниковий знімок, вперше оприлюднений ресурсом AviVector, на якому видно, що у вʼєтнамський аеропорт Дананг прилетіли два Ту-95МС і два транспортні літаки Ил-76МД. Переліт відбувався у понеділок 16 листопада 2026 року. Злітали вони з авіабази "Украинка".

Того ж дня дальня авіація ВКС РФ провела навчання з використанням трьох Ту-95МС, трьох літаків-паливозаправників Ил-78М та одного літака радіолокаційного дозору А-50У над водами Японського моря. Виліт цих літаків відбувся з аеродрому "Владівосток".

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Портал також вказав на наявні дані, що у Вʼєтнамі приземлились два Ту-95МС із бортовими номерами "41 червоний" та "43 червоний", які належать до складу 43-го Центру бойового застосування та перенавчання льотного складу дальньої авіації Росії; основна база – аеродром "Дягилево".

"Конкретна мета перельоту російських Ту-95МС та Ил-76МД до Вʼєтнаму і планова тривалість перебування не заявляється. Той же AviVector фіксує, що станом на понеділок 16 листопада 2026 року на авіабазі "Украинка" продовжувала стояти левова частка флоту Ту-95МС в кількості 37 "бортів" (при загалом 46 формально наявних у розпорядженні стратегічної авіації "ВКС РФ")", – пише Defense Express.

Головні історії дня

Авіабазу "Камрань" Москва орендувала в 1979 році на 25 років; станом на 1984 рік там було розміщено

Після розвалу СРСР в Кремлі вирішили, що закордонна авіабаза для Ту-95РЦ і Ту-142 морської авіації їм не потрібна. Тому угоду про оренду авіабази "Камрань" в Москві не продовжили, останні російські літаки покинули летовище у 1993 році.

"Чи означає переліт російських Ту-95МС та Ил-76МД до Вʼєтнаму спробу поновити військову присутність Москви в цьому регіоні, або ж це ситуативна "гра мʼязами" – на даний момент питання відкрите", – резюмували в Defense Express.

Як повідомляв OBOZ.UA, 17 листопада у Росії розбився черговий військовий літак Ан-12. Це сталося у Кемеровській області. Усі 19 осіб, що перебували на борту, загинули.