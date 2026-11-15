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У Варшаві на двох пам'ятниках з'явилися написи "Слава УПА": помічено "російський слід"

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read3 хв
54
Вандалізм у Варшаві
Вандалізм у столиці Польщі. Джерело: Скриншот відео TVN24

У районі Муранув у Варшаві (Польща) 14 листопада з'явилися написи "Слава УПА" на двох пам'ятниках. В українському посольстві засудили ці акти вандалізму, допустивши, що це може бути провокація із "російським слідом".

Гасло "Slava UPA" червоною фарбою із балончика невідомі нанесли на підніжжя пам'ятника солдату 1-ї армії Війська Польського у Сквері політичних в'язнів сталінізму. Пошкоджень або будь-яких інших написів на ньому не залишили, передає TVN24.

"Вандалізм є ще більш зухвалим, враховуючи, що пам'ятник розташований за 150 метрів від штаб-квартири варшавської поліції", – зазначив репортер TVN24 Матеуш Мжик.

У Варшаві на двох пам'ятниках з'явилися написи ''Слава УПА'': помічено ''російський слід''

Сквер політичних в'язнів сталінізму (Варшава). Джерело: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

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У Варшаві на двох пам'ятниках з'явилися написи ''Слава УПА'': помічено ''російський слід''

Гасло про УПА на статуї солдата. Джерело: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

У Варшаві на двох пам'ятниках з'явилися написи ''Слава УПА'': помічено ''російський слід''

Поблизу скверу є штаб-квартира столичної поліції. Джерело: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Трохи пізніше аналогічне графіті помітили на стелі пам'ятника героям Варшавського гетто поблизу Музею історії польських євреїв POLIN.

У Варшавському управлінні поліції підтвердили отримання повідомлень про вандалізм обох об'єктів. Правоохоронці проводять розслідування, щоб знайти авторів написів.

У Варшаві на двох пам'ятниках з'явилися написи ''Слава УПА'': помічено ''російський слід''

Пам'ятник Героям Варшавського гетто. Джерело: TVN24

Зазначимо, що це не перші гасла "Слава УПА" на польських пам'ятниках, які з'явилися за останні дні. Нещодавно невідомі зловмисники пошкодили три пам'ятники в Гдині, залишивши там однакові написи. Ідеться про:

  • монумент, присвячений переміщеним гдинцям, на вулиці Старовейській;
  • пам'ятник Приморській Польщі на площі Костюшка;
  • табличку, присвячену захисникам міста в районі Редлово.

Реакція посольства України в Польщі

Дипломати засудили "ці ганебні провокації, як і будь-які прояви вандалізму, осквернення пам'ятників і подібні дії", та наголосили на неприпустимості таких інцидентів. Вони сподіваються, що польські правоохоронні органи знайдуть винних і притягнуть їх до відповідальності.

"На наше переконання, цей протиправний акт є проявом гібридної війни, яку Росія намагається всіма способами реалізовувати в державах Європи, насамперед, у Польщі. Ціль очевидна – посіяти ворожнечу між українцями й поляками, підірвати взаємну довіру й послабити підтримку України", – заявила пресслужба на сторінці у Facebook.

Українцям, які наразі проживають у РП, посольство дало декілька порад (далі цитуємо).

  • Не погоджуйтеся на "легкий заробіток" за нанесення написів, пошкодження майна чи виконання інших протиправних завдань. Обіцянка винагороди не звільняє від відповідальності.
  • Будьте обачними з незнайомцями в соцмережах і месенджерах. Не передавайте їм персональні дані та звертайте особливу увагу на прохання щось сфотографувати, залишити чи перенести пакунок або виконати завдання, справжню мету якого від вас приховують.
  • Розмовляйте з дітьми та підлітками про небезпеку вербування. Пояснюйте, що за пропозицією швидких грошей, а також погрозами чи шантажем можуть стояти спроби втягнути їх у злочин.
  • Якщо вам пропонують вчинити протиправні дії або погрожують – не виконуйте вказівок. Збережіть листування та повідомте польську поліцію.
У Варшаві на двох пам'ятниках з'явилися написи ''Слава УПА'': помічено ''російський слід''

Повний текст допису. Джерело: Скриншот Facebook Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

Вандали могли знайти цю "роботу" в соцмережах

10 листопада білоруське видання MOST описало схему незаконного підробітку в Telegram, яка поширювалася у Польщі. Один із журналістів вияснив, що за 500 доларів невідомі просили залишити напис "Слава УПА" на пам'ятнику в Познані. Аналогічні пропозиції були також у Варшаві, Вроцлаві, Любліні.

Представник білоруської організації BELPOL припустив, що за цією кампанією можуть стояти російські або білоруські спецслужби. На його думку, провокації мають на меті розпалити ворожнечу між поляками та українцями.

Організаторів такого заробітку та виконавців актів вандалізму поки що не встановлено.

У Варшаві на двох пам'ятниках з'явилися написи ''Слава УПА'': помічено ''російський слід''

Оголошення про "роботу". Джерело: MOST

У Варшаві на двох пам'ятниках з'явилися написи ''Слава УПА'': помічено ''російський слід''

Листування замовника з журналістом. Джерело: MOST

У Варшаві на двох пам'ятниках з'явилися написи ''Слава УПА'': помічено ''російський слід''

Листування замовника з журналістом. Джерело: MOST

Як писав OBOZ.UA, раніше в Польщі передали до суду обвинувальний акт щодо громадянина України, якого підозрюють у співпраці з російською розвідкою та допомозі в організації диверсій на залізничній інфраструктурі. Йдеться про інциденти, що сталися восени 2025 року на залізничній лінії №7 у населених пунктах Міка й Голомб.

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