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У Тихому океані кашалот потопив яхту: екіпаж чекав на порятунок 18 годин. Фото і відео

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read3 хв
icon 2,8 т.
У Тихому океані кашалот потопив яхту: екіпаж чекав на порятунок 18 годин. Фото і відео
Людей вдалося врятувати

У Тихому океані кашалот врізався в 17-метрову яхту, що призвело до пошкодження керма та корпусу судна. Екіпаж подав сигнал лиха та понад 18 годин чекав на допомогу в рятувальному плоту.

На щастя, людей вдалося врятувати, однак їхня яхта затонула. Про це повідомляє The New York Times.

Інцидент стався наприкынцы вересня, коли Джемма та Джеремі Купер разом з двома членами екіпажу вирушили з Фіджі до Нової Зеландії на 17-метровій яхті "Тай Там". Вони планували подолати близько 1100 морських миль і дістатися портового міста Опуа за шість-вісім днів.

У Тихому океані кашалот потопив яхту: екіпаж чекав на порятунок 18 годин. Фото і відео

Яхта. Джерело: Jemma Cooper

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На четвертий день подорожі, коли яхта пройшла приблизно 600 морських миль, судно раптово зіткнулося з китом: після сильного удару штурвал заблокувався, а яхта втратила можливість нормально рухатися.

Поблизу судна екіпаж помітив групу з шести-восьми кашалотів, які віддалялися від яхти. Після зіткнення на правому борту утворилися тріщини та пробоїни, через які всередину почала швидко надходити вода.

Екіпаж боровся за життя у відкритому океані

Джеремі Купер одразу передав сигнал лиха по радіо, після чого екіпаж почав боротися за те, щоб утримати яхту на плаву.

Після зіткнення екіпаж намагався якомога швидше відкачати воду з яхти. Джемма Купер та Хезерінгтон працювали з трюмними насосами, а тесля Мартін Джаффре разом із Джеремі Купером намагався закрити пошкодження силіконом, епоксидною смолою, діоксидом кремнію та іншими матеріалами.

У Тихому океані кашалот потопив яхту: екіпаж чекав на порятунок 18 годин. Фото і відео

Затонула яхта. Джерело: Скриншот

Однак приблизно о 18:00 насоси перестали нормально працювати після кількох годин безперервного використання. Вони забилися сміттям, а вода продовжила прибувати всередину судна.

Ситуація швидко погіршувалася: вода в головній каюті піднялася до рівня колін, а ніс яхти почав занурюватися. Найближчий берег був приблизно за 200 морських миль, тому екіпаж зрозумів, що довго втримати судно на плаву не вдасться.

Люди на борту підготували помаранчевий рятувальний пліт і невеликий надувний човен, після чого залишили "Тай Там". У цей час аварійний маяк передав координати яхти до Центру координації рятувальних робіт Нової Зеландії.

У Тихому океані кашалот потопив яхту: екіпаж чекав на порятунок 18 годин. Фото і відео

Затонула яхта. Джерело: Скриншот

Екіпаж врятували

До пошуково-рятувальної операції залучили літак P-8A Poseidon Королівських ВПС Нової Зеландії.

На допомогу погодилися прийти приватне судно Supreme та контейнеровоз MV Sofrana Surville, який перебував на відстані понад 100 морських миль. Екіпаж "Тай Там" провів ніч і ранок у рятувальному плоті, а після сходу сонця яхта остаточно пішла під воду.

У Тихому океані кашалот потопив яхту: екіпаж чекав на порятунок 18 годин. Фото і відео

До пошуково-рятувальної операції залучили літак. Джерело: Скриншот

Як писав OBOZ.UA, рибалка з Перу, який 95 днів дрейфував у Тихому океані, вижив, вживаючи дощову воду та харчуючися тарганами, птахами та морськими черепахами. 61-річного чоловіка знайшли у критичному стані, сильно зневодненого, за тисячу кілометрів від узбережжя.

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