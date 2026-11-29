У ніч на 29 листопада в Туреччині впав і вибухнув безпілотник. Інцидент стався в селі Сірт району Чайелі провінції Різе. За результатами технічної експертизи, апарат ідентифікували як український ударний дрон-камікадзе FP-1.

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Про це повідомляє турецьке видання Haberler. За його інформацією, безпілотник належить до моделі FP-1, яку виробляє українська компанія Fair Point. Після вибуху на місце події прибули правоохоронці та фахівці з вибухонебезпечних предметів.

Повідомлення про падіння безпілотника надійшло близько 01:30 29 листопада. Після цього в районі села Сірт розпочали пошукові та слідчі заходи.

Під час технічного огляду фахівці встановили, що уламки належать до українського безпілотника FP-1 виробництва Fair Point. Апарат упав на території населеного пункту та вибухнув.

Наслідки вибуху

Унаслідок інциденту пошкоджено шибку вікна одного з житлових будинків. Інших руйнувань не зафіксували. Також повідомляється, що ніхто не загинув і не отримав поранень.

На місці події підрозділи жандармерії провінції Різе вжили необхідних заходів безпеки. Уламки безпілотника зібрала група з ліквідації вибухонебезпечних предметів PAMİT, яка прибула з Трабзона.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у Туреччині розбився військовий гелікоптер. Тоді загинули п’ятеро військових.